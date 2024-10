Fenice Amaranto-Trocini: stasera l’incontro decisivo

In pole position l'esperto tecnico ex Rende, Francavilla, Potenza e Andria

“La Fenice Amaranto, la nuova Reggina che ripartirà dalla Serie D, sta per scegliere il nuovo allenatore. Dopo diversi contatti, nelle ultimissime ore è balzato in pole Bruno Trocini, cosentino di 49 anni, ultima esperienza con la Fidelis Andria, in passato alla guida di Rende, Virtus Francavilla e Potenza. Stasera ci sarà un incontro che potrebbe portare alla fumata bianca. Trocini in pole per la nuova Reggina”.

fonte: alfredopedulla.com