Ferragosto, il sindaco di Tropea: 'La vita scorre e la gente è arrivata nonostante tutto'

Il sindaco di Tropea, nota destinazione balneare della Calabria, ha voluto augurare a calabresi e turisti un buon Ferragosto. Nel post pubblicato sulla sua pagina Facebook si legge:

"Solo pochi mesi fa non credevamo di viverlo così vicino a quelli trascorsi, la gente è arrivata nonostante tutto e, nonostante i disguidi legati alla complessità del momento, la vita scorre con prospettive che, tutto sommato, attenuano le ansie che la crisi aveva delineato. Proviamo inquietudine perché l’incertezza permane ma s’affaccia l’ottimismo necessario per affrontare adeguatamente il nuovo a cui non possiamo sottrarci".