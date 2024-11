Ferrari e Apple insieme. Auto sempre più smart al Motor Show di Ginevra.

di Walter Marino – Mai e poi mai avremmo pensato di poter arrivare a tanto ed invece ciò che qualche decennio fa sembrava solo fantascienza oggi è realtà!Ricordate supercar? Bene, è di qualche settimana fa la notizia che dava per fatta la collaborazione tra Apple e Ferrari, sul mercato del futuro, quello delle smart car.La casa di Cupertino lancerà il primo sistema operativo per le macchine in modo di dominare in futuro il fiorente settore delle “auto intelligenti”. L’intesa riguarda anche Mercedes e Volvo. L’azienda di Cupertino – sostiene il Financial Times – dopo aver cambiato il modo in cui comunichiamo, punta a cambiare anche il modo in cui guideremo.Le macchine con tecnologia Apple, avranno a bordo personal computer in grado di comunicare e offrire soluzioni alla mobilità nel traffico delle città che in un futuro potrebbe essere monitorato da un database centrale. L’annuncio ufficiale sarà fatto in occasione del Motor Show di Ginevra che si apre tra qualche giorno. Emblematica dunque la nascita di un nuovo segmento del mercato tech segnato dalla collaborazione tra aziende assolutamente leader dei loro rispettivi settori che potrà far compiere l’ennesimo passo in avanti verso un mondo completamente Smart!! Da sottolineare l’ennesimo riconoscimento ad un’azienda, la Ferrari, che da più di sessant’anni porta il Made in Italy in tutto il mondo con classe, eleganza e assoluta devozione verso ricerca e sviluppo di nuove tecnologie.