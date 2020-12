La tua idea regalo? Vieni da Ferraro's, grandi offerte su piccoli elettrodomestici e non solo

E come sempre Ferraro's ha anche un regalo per te

Si avvicina il Natale e, nonostante il tono di queste festività targate 2020 siano contrassegnate dalla pandemia, la voglia ed il desiderio di far trovare alle persone più care un pensierino sotto l'albero non manca. Anzi, a maggior ragione, proprio in virtù del brutto momento che tutti stiamo vivendo, la festa del Natale potrebbe aiutare a ritrovare qualche piccolo sorriso.

Piccoli sorrisi con piccoli elettrodomestici, quelli che Ferraro's propone con le sue vantaggiose offerte su prodotti che riguardano la cura della persona (phone, piastre, arriccia capelli, diffusore). Elettrodomestici per cucina (affettatrice, friggitrice ad aria, vaporiera, monta latte, bollitori, tostapane e bistecchiere). Colazione (macchine espresse, moka tradizionale ed elettrica). Preparazione e conservazione cibo, macchine per il sottovuoto, spremi e centrifuga per agrumi, tritatutto, sbattitori.

Con una spesa minima di euro 50,00, riceverai in OMAGGIO una borraccia termina, con una spesa di minimo euro 20,00 una mascherina led.

Ferraro's, da sempre punto di riferimento per quello che riguarda il settore elettrodomestici, l'elettronica e tanto altro, si è adeguato alle necessità del momento e si è attrezzato anche per la vendita delle mascherine. A norma, chirurgiche, Led-mask stilizzate ed anche per bambini.

Ferraro's ha creato un punto vendita amico, stando sempre dalla parte del cliente, con la possibilità di offrire le giuste e sincere possibilità di acquisto. Tutto ciò è possibile grazie anche alla vendita online, senza riserva alcuna...

Dove trovi Ferraro's? Dove lo è da sempre, in Via Furnari, 40, Reggio Calabria. Facciamo anche Assistenza Tecnica.

Non ti accontentare solo di questo messaggio, tanto altro lo troverai visitando il sito: ferraroselettrodomestici.it