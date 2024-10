Ferraro’s raddoppia. Super offerte sui congelatori e due regali per voi

Ferraro’s non si ferma mai e continua con le sue grandi offerte in questa calda estate. La proposta di questa settimana è sui congelatori verticali ed a pozzetto, da 100, 200, 250 e 300 litri, tutti in PROMOZIONE.

Con l’acquisto di un congelatore, il regalo si RADDOPPIA: in OMAGGIO un ventilatore portatile ed una borraccia Beper.

Ferraro’s ha creato un punto vendita amico, stando sempre dalla parte del cliente, con la possibilità di offrire le giuste e sincere possibilità di acquisto. Tutto ciò è possibile grazie anche alla vendita online, senza riserva alcuna…

Dove trovi Ferraro’s? Dove lo è da sempre, in Via Furnari, 40, Reggio Calabria. Facciamo anche Assistenza Tecnica.

Non ti accontentare solo di questo messaggio, tanto altro lo troverai visitando il sito: ferraroselettrodomestici.it