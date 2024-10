Fervono i preparativi per “Xenia Book Fair” la fiera del libro a Reggio Calabria

In fase di definizione il programma della IV Edizione di Xenia Book Fair — la fiera nazionale (sull’accoglienza) del libro all’Aperto di Reggio Calabria –. L’evento avrà luogo presso la splendida cornice del Parco della Mondialità di Gallico (RC), durerà 7 giorni a partire dal 2 luglio 2018, conterà la partecipazione di 50 case editrici e registrerà 110 incontri culturali. La manifestazione – che riserverà anche un significativo spazio ludico, musicale ed artistico — tende a collocarsi (in prospettiva futura) come la più grande fiera del libro all’aperto del Sud Italia. La casa editrice italiana con sede a Reggio Calabria intende offrire alla città un prestigioso evento culturale. Il riconoscimento dell'”Altro” inteso come riferimento per la crescita individuale umana e professionale sarà il filo conduttore che legherà gli incontri culturali da inserire in programma attraverso il contributo di esperti del settore, plenipotenziari, europarlamentari, sindaci SPRAR e scrittori di fama nazionale ed internazionale (in prevalenza russi e georgiani). La casa editrice, in occasione del settantesimo anniversario della entrata in vigore della costituzione, organizzerà (in seno alla manifestazione letteraria) una serie di incontri (accompagnati da filmati d’epoca) per ricordare i Padri costituenti Sandro Pertini, Piero Calamandrei ed Eugenio Musolino.