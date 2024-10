Festa e commozione al Clivia Reggio Village per l’ultimo giorno della Scuola Calcio Cozza

La festa finale dei tantissimi bambini della Scuola Calcio Francesco Cozza sul campo principale del Clivia Reggio Village. E’ stato l’ultimo appuntamento della stagione quello del 7 di giugno, a conclusione di un percorso intenso e ricco di soddisfazioni. Momenti di commozione in quell’abbraccio ideale tra gli atleti delle diverse categorie ed i genitori presenti sugli spalti con l’applauso collettivo e l’appuntamento al prossimo anno.

Non per tutti, perchè in molti, già a partire da lunedi 10 giugno, parteciperanno all’Individual organizzato e diretto da Francesco Cozza, con la collaborazione tecnica di Tonino Martino, Agostino Rosaclerio, Francesco De Stefano, Domenico Fusco ed il preparatore atletico Luca Princiotta.