Festa della Birra e dell’Asado, a San Roberto la musica etnica degli “Akusma” e degli “Eliakos”

Riscoprire le proprie tradizioni e la propria cultura anche attraverso l’arte della musica, del canto e del ballo: questo l’obiettivo dei gruppi etnici “Akusma, ritmi di Calabria” e “Eliakos” che saliranno sul palco di San Roberto, nelle giornate del 17 e del 18 AGOSTO per la seconda edizione del “Beer & Asado Fest”, che si terrà nel Parco Comunale del borgo preaspromontano a partire dalle 21.00 e che si prevede ancora più ricco e partecipato in occasione del Giubileo dei Sanrobertesi nel mondo.

Due gruppi musicali che intendono esprimere la bellezza del loro territorio di origine, la bellezza della Calabria e la magica presenza di suoni e sound incontaminati che rappresentano la storia e la cultura dei nostri popoli.

Una sorta di stella polare da fissare nel cielo affinché non venga dispersa con le generazioni future, che solo conoscendo il passato possono pensare ad un nuovo futuro. Il sound della musica etnica e folkloristica calabrese è infatti tutt’altro che superato, come erroneamente si pensava fino a qualche anno fa.

Composti da Pietro Paviglianiti – Sebastiano Palumbo – Sasà Filippone – Maria Brindisi – Marco Palumbo – Antonino Alampi – Andrea Ionadi gli Akusma suoneranno il 17 agosto a partire dalle 21.00

Il giorno successivo toccherà, sempre a partire dalle 21.00, agli “Eliakos” con i membri: Valentina Megali (cori) Antonino Foti (chitarra) Benedetta Romeo (chitarra) Giovanni Calabrò (basso) Domenico Nocera (percussioni).

La Festa della Birra e dell’Asado, che vedrà la partecipazione dello chef Oscar Gutierrez, direttamente da Buenos Aires, è un evento unico nel suo genere, capace di abbinare il gusto del luppolo alle fragranze tipiche del Sud America. Una incredibile manifestazione, voluta e promossa dall’Amministrazione Comunale di San Roberto, che ha l’obiettivo di entusiasmare, rallegrare, aggregare genti provenienti da ogni contesto sociale e da diversi luoghi d’origine. Ma anche un modo per scoprire o riscoprire San Roberto, paese che da qualche anno si mette in luce come capofila di iniziative originali e sorprendenti, facendo crescere la propria attrattività.