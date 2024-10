Festa della Madonna, sinergia tra imprenditori a Piazza Orange – FOTO

Festa della Madonna unisce da sempre il popolo reggino. Con la tradizionale festa di Santa Maria Madre della Consolazione, Reggio ed i reggini si stringono in un unico abbraccio in un clima di collaborazione e vicinanza.

Durante il principale evento religioso e civile della città di Reggio Calabria anche tra gli imprenditori nascono nuove sinergie e forme di collaborazione.

E’ il caso dei tre reggini doc, Vincenzo Marino (Zio Torta), Francesco Giglio, (Attimo Bistrot) e Massimo Scalo (Scalo 19 Birreria). Da venerdì 13 a martedì 17 i tre brillanti gestori di locali, già apprezzati dai giovani reggini, hanno deciso di unire le forze e proporre in questi giorni di festa una nuova offerta con un mix di dolce e salato.

Piazza Orange si trasforma grazie alla geniale idea di Enzo, Francesco e Massimo che hanno stravolto il centralissimo spiazzo inserendo arredi e panche color ‘orange’ stile Oktoberfest.

I tre imprenditori reggini offriranno il classico panino con salsiccia, peperoni e patate e grazie alla pasticceria gelateria ‘Zio Torta‘ (inaugurato il 14 luglio in Via Pasquale Andiloro vicino alla chiesa di Spirito Santo), offriranno anche ciambelle fritte vuote e ripiene e cannoli di ricotta fresca riempiti al momento.

E dulcis in fundo birre rigorosamente alla spina e pure artigianali.

Impossibile dunque non passare da piazza Orange quest’anno in occasione dei giorni dedicati alla festa patronale per vivere una serata completa ‘dalla cena al dessert’.

Scalo 19 Birreria, Attimo Bistrot e Zio Torta Vi aspettano a piazza orange / Via orange 15–17 e 19 per un’offerta imperdibile: panino con la salsiccia, 350 grammi (33 cl) di birra alla spina tedesca e italiana artigianale con ciambella fritta ripiena e/o cannolo a 10 € e

Per Info e prenotazioni: 392.6153116