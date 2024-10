A Reggio Calabria apre “Zio Torta”: il nuovo laboratorio di pasticceria e gelateria

Lo zio più dolce del mondo arriva a Reggio Calabria. Non perdete l'inaugurazione della nuova pasticceria gelateria

A Reggio Calabria nasce un nuovo laboratorio di pasticceria e gelateria: Zio Torta.

Un nome quasi bizzarro che nasce nel modo più ‘dolce‘ possibile. Vincenzo Marino è un pasticcere di alto livello che, da quasi 15 anni, lavora nel settore dolciario. Le nipotine associandolo alle torte che, da sempre realizza, hanno iniziato a chiamarlo proprio così: Zio Torta. Da qui l’idea di dare questo nome al locale che fra qualche giorno aprirà le porte ai reggini.

Biscotti, gelati, prodotti di pasticceria, mignon, cornetti, semifreddi e tutti i dolci tipici delle feste come ad esempio: petrali, torroni, panettoni, pignolata, chiacchiere, colombe, uova di Pasqua. Non vi è venuta l’acquolina in bocca solamente sentendoli nominare?

Situato in via Pasquale Andiloro il nuovo laboratorio di dolci reggino non si occuperà solamente di sfornare tantissime delizie, ma anche di servizio catering e cake design.

I prodotti di Zio Torta sono tutti, rigorosamente, realizzati in modo artigianale. Questo importante fattore si combina all’ottimo rapporto qualità/prezzo. Il nuovo laboratorio di Spirito Santo, a gestione familiare, offre al cliente prodotti di altissima qualità ad un prezzo veramente competitivo.

Un vasto assortimento accompagnato dalla voglia di creare ed offrire solamente il meglio ai propri avventori, è proprio questo ciò che anima lo Zio.

Non manca poi la ricerca del nuovo, il pasticcere reggino Vincenzo Marino è sempre in prima linea quando si tratta di rimanere aggiornati sui prodotti e sulle invenzioni del momento.

Va dove ti porta il gusto, zio torta è quello giusto.

“Ci siamo, inizia il vero countdown. Domenica 14 luglio alle ore 19:00 vi aspettiamo numerosi per conoscere lo zio più dolce del mondo: Zio Torta! Non mancate”.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Via Pasquale Andiloro 84/A

0965306058

Facebook

ORARI

Zio Torta vi aspetta:

dalle 06:00 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 20:30

domenica dalle 06:00 alle 14:00

lunedì chiuso