‘Festa della Musica’, a Cinquefrondi Rosario Canale e tanti altri artisti

Ogni anno, il 21 giugno, si celebra la Festa della Musica. Il format nasce in Francia nel 1982 per iniziativa del Ministero della Cultura Francese. Da quell’anno, l’appuntamento non è mai saltato, ma si è esteso all’intera Europa. Numerose le città italiane che hanno aderito all’evento. E quest’anno, per la prima volta, anche il Comune di Cinquefrondi, capitanato dal Sindaco Michele Conia, ha raccolto la sfida, e insieme al Liceo Musicale “G. Rechichi”, guidato dalla Dirigente Francesca Maria Morabito, si è adoperato per la realizzazione di questo evento. La collaborazione nasce da un’idea del M° Francesco Speziale, Docente di Esecuzione e Interpretazione (Chitarra) presso il medesimo Istituto Scolastico che a sua volta coinvolge nella Direzione Artistica i Maestri Domenica Rita Buda e Gianluca Versace.

Tre giovani professionisti che nel giro di una ventina di giorni hanno allestito una fitta rete di collaborazioni (Ente Parco Nazionale d’Aspromonte, Conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria) in sinergia con Giada Porretta (Presidente del Consiglio Comunale) referente dell’evento per le questioni tecnico-logistiche. Tra le ultime news, la conduzione dell’evento ad opera del camaleontico showman Gennaro Calabrese che ufficializzerà la sua presenza il 1 giugno in diretta radio. Un conduttore doc per un carrozzone carico di ospiti d’eccezione. Rosario Canale, reduce dall’esperienza di Amici 2017, l’altro asso nella manica.

Calcherà il palco allestito per l’occasione in Piazza della Repubblica del Comune di Cinquefrondi, per presentare il suo nuovo singolo “Resto qui accanto” in uscita proprio in questi giorni in tutte le radio italiane. Un cast eccezionale per un evento imperdibile. Una giornata di arte totale: musicisti, ballerini, pittori, fotografi, scrittori e didatti. L’arte in tutte le sue espressioni, accomunate dal tema “FESTA! Una parola che è tutta una MUSICA…”. Dopo un’attenta analisi, i direttori artistici hanno già individuato una prima rosa di artisti che si esibiranno: RedDerrick, RedStop, Biagio La Ponte, GUNS Project, Emanuele Barillaro, Dave Mangano, Mr. Muscolo e i suoi Estrogeni, The Furies, Papillon Saxophone Quartet, Mad Vintage, Naked&Raw, Blue for 2, Billie Jean – Acoustic Project, Ercole Cantello, Arte in Movimento, Deborah Sgambetterra, Antonello Diano.

Il programma rimane ancora in via di definizione per poter passare al vaglio tutte le richieste pervenute. Lo start è previsto alle 18.30 per un gran finale che sopraggiungerà allo scoccare della mezzanotte. La presenza costante di Radio Touring, Antenna Febea e RTV, permetterà di tenere tutta la Calabria e la Costa Orientale della Sicilia aggiornate sulle attività della Festa della Musica 2017 a Cinquefrondi.