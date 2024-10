Festa dell’Europa 2018 a Reggio Calabria, numerosi gli eventi in programma

Per celebrare la Festa dell’Europa, lo Sportello Europe Direct della Città di Reggio Calabria, all’interno dell’Assessorato alle Politiche Comunitarie, ha predisposto un programma di animazione territoriale, confronto e condivisione dal titolo “Passaggi europei”.

Segna le date:

9 maggio

Festa Dell’Europa 2018 con le Scuole e #ASOC1718

Una grande festa regionale all’ insegna del monitoraggio civico e delle politiche di coesione.

Palazzo della Cultura – Locri

dalle ore 9,00 alle 13:30

—

10 maggio

Una vetrina sull’ Europa

Progetti territoriali per la città di Reggio Calabria finanziati dalla Commissione europea. Giovani, associazioni e start-upper si raccontano.

Urban Center di Reggio Calabria

dalle ore 14:30 alle 17:30

11 Maggio

Museo in transito

I bus ATAM – in regolare servizio per la città – trasformati in galleria d’arte per promuovere il patrimonio culturale di Reggio Calabria

a cura degli studenti del Liceo Artistico “M. Preti – A. Frangipane” di Reggio Calabria e ATAM SpA

Città di Reggio Calabria – Centro Storico

dalle ore 10

Forum dei Giovani: dialogo tra giovani europei su politiche del lavoro

interverranno:

Saverio Anghelone – Assessore alle politiche giovanili,

Giuseppe Marino – Assessore Smart City e Politiche Comunitarie,

Angela Bandiera – Eures Adviser – Regione Calabria

Giorgio Panuccio – Responsabile Green Economy settore Formazione professionale – Città metropolitana di RC

Francesco Biacca -co-fondatore EverMind

Antonio Malara – Presidente Politiche Giovanili

Urban Center di Reggio Calabria

dalle ore 17:00

Evento FB: https://www.facebook.com/events/579137149127496/