Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate a Bianco

In occasione della Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, l’IC M. Macrì di Bianco collaborando con l’Amministrazione Comunale ha reso omaggio ai Caduti per la Patria della Prima Guerra Mondiale nella giornata del 5 novembre 2018, essendo state differite le Celebrazioni per allerta meteo. Il sindaco junior eletto, accompagnato dal vicepreside prof. Alberto Crupi e dal Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi ha deposto al Monumento dei Caduti in Piazza Cinque Martiri un omaggio floreale a testimonianza del perenne ricordo per chi ha combattuto sacrificando la propria vita per la Patria.