Reggio, l’amministrazione presenta ‘Donne e diritti’: evento UDI e Anassilaos

Iniziative al Castello Aragonese dal 6 al 12 marzo per celebrare la giornata internazionale delle donne

“Donne e Diritti – oltre l’indignazione“: domani, venerdì 4 marzo, la presentazione dell’iniziativa per la Giornata internazionale della Donna.

La presentazione di “Donne e diritti” a Reggio Calabria

Si terrà domani alle ore 9.00 nella Sala dei Lampadari Italo Falcomatà di Palazzo San Giorgio, sede del Comune di Reggio Calabria, la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa “Donne e Diritti – oltre l’indignazione” che si terrà dal 6 al 12 marzo al castello Aragonese, organizzata in collaborazione con le associazioni UDI e Anassilaos in occasione delle celebrazioni per la Giornata internazionale della Donna.

All’incontro parteciperanno l’Assessore all’Istruzione, politiche educative e cooperazione internazionale per la promozione dei diritti umani Lucia Anita Nucera, l’Assessore alla Cultura Irene Calabrò, l’Assessore alla Politiche di genere Angela Martino, la Presidente della Commissione Pari Opportunità dell’Ente Teresa Pensabene. Saranno anche presenti il sindaco ff Paolo Brunetti e le artiste coinvolte nell’iniziativa Domenica Caridi, Grazia Marrapodi Lamma e Luisa Malaspina.