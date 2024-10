Festa Madonna, la domanda che i reggini si fanno: “Quando sarà?”

La domanda può sembrare assurda, ma sono tanti i reggini che, ogni anno, chiedono ad amici e parenti: “Ma quando cade Festa Madonna?”. E così anche nel 2019 quello riguardante i festeggiamenti della Patrona di Reggio Calabria è uno dei quesiti più gettonati del momento.

Per fare chiarezza sull’argomento e per sapere come riconoscere immediatamente le date future bastano pochi e semplici accorgimenti.

Sicuramente tutti sanno che la festa non ha una data precisa, ma varia di anno in anno in base ai giorni del mese di settembre. La prima regola è infatti quella di guardare il calendario facendo riferimento al secondo sabato del mese. Fate attenzione però, la festa della Madonna della Consolazione non può avvenire prima dell’8, giorno in cui appunto si celebra la Santa Madre.

“La Processione dall’Eremo alla Cattedrale della venerata Icona della Madonna della Consolazione avviene sempre il 2° Sabato di Settembre (Sabato coincidente o seguente la festa della Natività di Maria). La Festa cittadina si celebra il Martedì successivo, con la Processione in città, alle ore 18.00. L’Icona viene riportata dalla Cattedrale all’Eremo la Domenica coincidente o immediatamente successiva al 21 Novembre, festa della Presentazione della Beata Vergine Maria, alle ore 15,30″.

Se mettiamo insieme tutti questi indizi scopriremo, facilmente, che Festa Madonna per il 2019 ‘cade’ sabato 14 settembre e prosegue fino a martedì 17.