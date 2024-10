Festa Madonna al via con il concerto dei The Kolors e la loro hit estiva ‘Italodisco’

L’estate non è ancora finita, ma Italodisco dei The Kolors è già stata incoronata come tormentone del 2023. Questa sera il gruppo capitanato da Stash sarà protagonista del primo concerto di rilievo nazionale legato alle celebrazioni delle Festività Mariane, appuntamento alle ore 22 a Piazza Indipendenza. Bel colpo dell’amministrazione comunale, che porta in riva allo Stretto uno dei gruppi più seguiti in Italia, specie negli ultimi mesi grazie alla hit lanciata.

“È stupefacente quello che ci sta accadendo – racconta il cantante Stash-. Come se una canzone avesse avuto l’effetto di 20 anni di carriera. Ma nulla accade per caso: se penso a tutto il tempo che abbiamo passato in studio nell’ultimo anno… ma non dimentico i momenti in cui sembrava impossibile pensare a quel numero 1 davanti a The Kolors”.

“Credo che certe cose accadano quando devono accadere – sottolinea Stash -. Il nostro percorso è stato segnato da momenti forti come Everytime o Pensare Male, ma sicuramente Italodisco è una pietra miliare del nostro percorso. Segna un pre e post. È l’inizio di una nuova pagina dei The Kolors. Dieci anni fa eravamo dei ragazzi, oggi siamo padri di famiglia”.

Il secondo concerto in programma è quello di Carl Brave, già protagonista a Reggio Calabria nell’estate del 2019, precisamente a Piazza Castello. Appuntamento, sempre a Piazza Indipendenza, per martedi 13 settembre alle 22.00, con il concerto di Brave che accompagnerà ai tradizionali giochi pirotecnici.

Dall’esplosione avvenuta con ‘Fotografia’ nel 2018, Brave ha infilato un’altra serie di successi e collaborazioni che l’hanno portato direttamente ai vertici della musica italiana.

Con una musica difficile da etichettare (“Io non mi colloco. Faccio un mix di tante cose. Trap e Indie, come dicono loro, cantautorato e pop” dice infatti di se stesso il cantautore romano), Brave mostra una notevole capacità di raccontare la società odierna, fatta di smartphone, rapporti che si consumano in un amen e ‘spunte blu’.

Dopo gli album Notti Brave e Coraggio, stavolta niente giochi di parole con il suo nome (d’arte e all’anagrafe). Carl Brave (Carlo Luigi Coraggio) è tornato nei mesi scorsi con il suo terzo lavoro discografico dal titolo Migrazione (s.p.q.r Music/Columbia Records/Sony Music Italy), anticipato da Remember, insieme al singolo Lieto Fine.