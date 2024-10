Festa Madonna, scelti gli artisti per i due concerti: The Kolors e Carl Brave

In attesa dell'ufficialità che potrebbe arrivare domani, l'amministrazione comunale sembra aver individuato i nomi dei due artisti che si esibiranno in riva allo Stretto

Con ogni probabilità, sarà una Festa di Madonna 2023 particolarmente ‘giovane’ per quanto riguarda i due concerti che come di consueto arricchiranno la settimana di celebrazioni. Appuntamento per quest’anno da fissare sabato 9 e martedi 12 settembre, quest’ultimo il giorno che vedrà anche i giochi pirotecnici dal Lungomare Falcomatà.

In attesa dell’ufficialità che potrebbe arrivare domani (e che potrebbe prevedere sorprese, sempre dietro l’angolo quando si tratta del mondo dello spettacolo) l’amministrazione comunale sembra aver individuato i nomi dei due artisti che si esibiranno in riva allo Stretto.

Già riportato su queste pagine della probabile partecipazi0ne del, gruppo The Kolors, reduce dalla hit estiva ‘Italodisco’, uno dei principali tormentoni di questi mesi, il secondo nome trapelato è quello del cantautore romano Carl Brave, già protagonista a Reggio Calabria nell’estate del 2019, precisamente a Piazza Castello.

Dall’esplosione avvenuta con ‘Fotografia’ nel 2018, Brave ha infilato un’altra serie di successi e collaborazioni che l’hanno portato direttamente ai vertici della musica italiana.

Con una musica difficile da etichettare (“Io non mi colloco. Faccio un mix di tante cose. Trap e Indie, come dicono loro, cantautorato e pop” dice infatti di se stesso il cantautore romano), Brave mostra una notevole capacità di raccontare la società odierna, fatta di smartphone, rapporti che si consumano in un amen e ‘spunte blu’.

Dopo gli album Notti Brave e Coraggio, stavolta niente giochi di parole con il suo nome (d’arte e all’anagrafe).

Carl Brave (Carlo Luigi Coraggio) è tornato nei mesi scorsi con il suo terzo lavoro discografico dal titolo Migrazione (s.p.q.r Music/Columbia Records/Sony Music Italy), anticipato da Remember, insieme al singolo Lieto Fine.

Diciannove tracce, quasi un doppio album, arricchite da molte collaborazioni che lo hanno accompagnato in questo nuovo viaggio. Da Rose Villain e Nayt a Mara Sattei, da Bresh a Dargen D’Amico, da Clementino a Dylan, passando per Jake La Furia, Noemi, Sean Michael. ”