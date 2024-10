Festa Madonna, scelto il luogo per le bancarelle. Soluzione ‘originale’ per le giostre?

Festa Madonna 2023, si è tenuta oggi la riunione alla presenza del Comitato Feste e del consigliere comunale delegato Marcantonio Malara. Sciolti alcuni dubbi, rimane però qualche incertezza quando l’appuntamento con l’evento più atteso e sentito dai reggini si avvicina.

Ufficializzate alcune decisioni relative alle festività mariane, con le conferme per i fuochi pirotecnici di chiusura che si terranno martedi 12 settembre dal Lungomare Falcomatà come accaduto negli ultimi anni.

La processione passerà da Piazza De Nava, interessata in questi mesi dal cantiere che rivoluzionerà il volto di quell’area. Scongiurato quindi il rischio di un percorso ‘a U’, la processione attraverserà l’inizio del Corso Garibaldi passando quindi davanti al Museo Archeologico.

Conferme, così come riportato su queste pagine, per il concerto del gruppo The Kolors per una delle due date (sabato 9 e martedi 12 settembre) mentre è in via di definizione il nome del secondo artista che si esibirà in riva allo Stretto, mentre proseguono le trattative tra la Regione Calabria e il cantante Albano, per un concerto slegato però dalle festività mariane.

Quali i luoghi scelti per bancarelle e giostre? Nel primo caso, l’amministrazione comunale ha optato per la zona di Pentimele, come accaduto diverse volte negli ultimi anni, emergono invece problematiche in relazione alla location da individuare per le giostre.

Come già evidenziato su queste pagine, difficoltà rispetto agli spazi necessari da individuare stanno avvicinando l’amministrazione comunale rispetto ad una soluzione ‘originale’, decisamente poco gradita dagli esercenti e probabilmente accolta con lo stesso sfavore dai reggini. Ad oggi, salvo sorprese o novità, si procederà con uno ‘sdoppiamento’ delle giostre, con le attrazioni dedicate ai più piccoli nella zona di Pentimele e le giostre più adatte agli adulti al Tempietto.