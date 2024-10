Reggio, una certezza e un dubbio per i concerti di Festa Madonna

Spuntano i primi nomi per i due tradizionali concerti di Festa Madonna, The Kolors la certezza. Per le giostre 3 ipotesi

Dopo la pausa di ferragosto, l’attività amministrativa in riva allo Stretto ha ripreso in questi giorni la consueta andatura. Con le festività mariane ormai alle porte, da Palazzo San Giorgio si lavora per curare tutti i dettagli rispetto all’evento più sentito dai reggini. Giovedi pomeriggio si terrà la riunione che deciderà il luogo dove saranno installate le giostre.

Secondo quanto emerso, al momento sembrano essere le 3 opzioni sul tavolo: oltre alle due location storiche, ovvero Pentimele e Tempietto, non è da escludere uno ‘sdoppiamento’ con giostre divise in due luoghi differenti, per la comprensibile rabbia degli esercenti e amarezza dei cittadini.

Attesi per sabato 9 e martedi 12 settembre i due tradizionali concerti, anche se da Palazzo San Giorgio si lavora per offrire uno o due eventi di caratura nazionale alla città. Trapelano i primi nomi, con le trattative che saranno chiuse come di consueto nei prossimi giorni, a ridosso delle festività mariane.

Salvo sorprese o dietrofront, uno dei due concerti vedrà in riva allo Stretto il gruppo The Kolors, reduce dalla hit estiva ‘Italodisco’, uno dei principali tormentoni di questi mesi. Avviati i contatti anche con una leggenda vivente della musica italiana popolare, ovvero Albano, in questo caso però la fumata bianca non è ancora arrivata. Secondo quanto emerso però, il concerto del cantante pugliese non sarebbe legato alle festività mariane ed aventi organizzati dall’amministrazione comunale o metropolitana.

Non mancano le alternative, con i nomi di Pupo, Alex Britti, Nek o Renga (impegnati negli ultimi anni in tour di coppia) che sembrano emergere come altre valide ipotesi per i concerti di Festa Madonna.