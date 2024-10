Festa Madonna, percorso a ostacoli per la Vara: una la zona sensibile

In attesa del programma e della presentazione del calendario in occasione delle Festività Mariane 2023, che con ogni probabilità sarà svelato all’inizio della prossima settimana, sono in molti a domandarsi se il percorso del quadro e della Vara della Madonna della Consolazione subirà o no, variazioni.

Come noto, l’area davanti al Museo Archeologico è chiusa e delimitata dai pannelli che proteggono il cantiere per il rifacimento della storica piazza De Nava.

I lavori proseguono a ritmo spedito ma per la conclusione del rifacimento della piazza si dovrà ancora attendere. I lavori di restyling dovrebbero essere ultimati entro la fine del 2024.

C’è poi un altro ostacolo al tradizionale percorso della Vara. Da qualche giorno infatti, proprio accanto a piazza De Nava, all’inizio del Viale Amendola e di Via Giuseppe De Nava, diversi operai sono al lavoro per il montaggio di una gru, necessaria alla demolizione di un edificio inagibile.

I lavori, secondo quanto appreso, si concluderanno a fine settembre e dunque dopo Festa di Madonna.

La monumentale Vara che sostiene il quadro della Sacra Effigie, dovrà quindi fare i conti con due ‘ostacoli’.

Il primo, in ordine di marcia, è rappresentato dall’area occupata dalla gru. Il secondo è proprio il cantiere di piazza De Nava.

Il consigliere comunale di Reggio Calabria Marco Antonio Malara, delegato alle Feste mariane però tranquillizza i cittadini.

“Il percorso tradizionale del quadro della Madonna della Consolazione non subirà alcuna variazione o modifica. Abbiamo già fatto un sopralluogo nella zona in cui è stata installata la gru per alcuni lavori privati. Sarà un passaggio delicato in una zona sensibile in cui sono necessarie maggiori attenzioni ma la Vara passa in totale sicurezza. Per quanto riguarda invece piazza De Nava, la processione attraverserà il cantiere, che verrà aperto per l’occasione. Ci sarà un varco che consentirà l’attraversamento della piazza”.

Rassicuriamo quindi tutti i cittadini. La processione tradizionale e l’ingresso sulla via principale della città sarà mantenuto, come gli anni scorsi.

E tutte le tappe rimarranno invariate.