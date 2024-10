Festa Madonna, scelto il big per i concerti: arriva Fedez a Reggio

Il rapper e personaggio televisivo, ex di Chiara Ferragni, si esibirà in riva allo Stretto. Gli altri artisti selezionati

E’ Fedez l’artista scelto per impreziosire il programma delle Festività Mariane 2024. Secondo quanto raccolto, il rapper (ma anche personaggio televisivo e produttore) si esibirà in riva allo Stretto in occasione di Festa Madonna, ancora da decidere in quale delle due date di punta, ovvero sabato 14 o martedi 17 settembre.

Fedez è tra gli artisti più influenti dello show business italiano: 85 dischi di platino, 7 album all’attivo, oltre 14 milioni di follower su Instagram, nel giugno 2018 è stato l’artista italiano più giovane a suonare a San Siro di fronte a 80mila persone. Nell’ultimo anno Fedez è stato ancora di più protagonista nei media nazionali, complice la separazione con Chiara Ferragni e i problemi di salute, che nei mesi scorsi lo hanno portato ad annullare anche alcune date del tour.

Numerose le collaborazioni che lo hanno visto protagonista in questi anni: con Francesca Michielin (Magnifico e poi Chiamami per nome), Gianna Nannini (Nuvole di fango), Elisa (Pop-Hoolista), Noemi (L’amore etenit), Stash e Levante (Assenzio), Arisa (Meglio tardi che noi), Achille Lauro e Orietta Berti nel tormentone dell’estate 2021 Mille.

Tra le collaborazioni più proficue, in un’amicizia che ha alti e bassi, quella con J-Ax che aveva visto nel 2017 la pubblicazione in coppia dell’album ‘Comunisti con il rolex’, con ‘Vorrei ma non posto’ e ‘Senza pagare’ tra i brani che più avevano fatto breccia.

Un nome senza dubbio di peso, seguitissimo sui social e in particolare dalle giovani generazioni. Una scelte evidentemente precisa quella dell’amministrazione comunale, impegnata nelle ultime settimane (tra gli eventi dell’Estate Reggina e il nuovo Tempietto) ad abbracciare una nuova narrazione, più intensa e dinamica.

Oltre a Fedez (e Max Gazze, già riportato ieri su queste pagine) che saranno i due nomi di punta, almeno 5 gli altri concerti in programma durante le festività mariane. Tra gli artisti che si esibiranno in riva allo Stretto, secondo quanto raccolto ci saranno Paolo Belli (volto noto della tv grazie alla partecipazione alla trasmissione Ballando con le Stelle) e il comico-cantante Valerio Lundini con la sua band Vazzanikki.