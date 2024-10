Festa Madonna, per i concerti si ‘allarga’ il programma: spuntano i primi nomi

Saranno più dei tradizionali 2 i concerti previsti in riva allo Stretto. Trattative in corso e in via di definizione

Festa Madonna, ormai ci siamo. Pochi giorni all’inizio delle Festività Mariane, l’appuntamento più sentito da tutti i reggini. Per l’edizione 2024, l’amministrazione comunale ha messo in piedi un robusto programma, che vede al suo interno novità (come il Festival del Teatro Vernacolare) e anche un ritorno al passato, con la Notte Bianca prevista per il 14 settembre.

Organizzazione Logistica

Fiere e Attrazioni: zona di Pentimele (lato mare), quale sito per l’insediamento fieristico degli operatori delle attività commerciali, da allestire con gazebo bianchi, fatti salvi i mezzi omologati per la somministrazione e altre tipologie commerciali, nel periodo da giovedì 12 settembre 2024 a domenica 22 settembre 2024;

Per l’allestimento del Parco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante l’area del Piazzale Enzo Ferrari (giostre piccole) e l’area di Largo Botteghelle (giostre grandi);

Spettacolo pirotecnico: in corrispondenza della spiaggia del Lido Comunale – Lungomare Falcomatà;

“Possibili location – si legge nella delibera del Comune- per i concerti di sabato 14 settembre e di martedì 17 settembre, l’Arena dello Stretto, Piazza del Popolo e Piazza Indipendenza“.

Secondo quanto raccolto però, è previsto un ‘allargamento’ del programma, con i concerti che salvo sorprese saranno più dei tradizionali 2. In questi giorni uffici al lavoro per definire i bandi che poi porteranno all’individuazione degli artisti che si esibiranno in riva allo Stretto.

Circolano già i primi nomi, con Max Gazzè che (secondo quanto raccolto) sembra essere tra i cantanti in pole position per le Festività Mariane 2024. Contatti anche con altri nomi celebri della musica italiana, noti anche fuori dai confini nazionali. Non trova conferme, almeno al momento, la voce che vorrebbe Gigi D’Alessio tra gli artisti selezionati.

Nei prossimi giorni, attesa l’ufficialità riguardo il numero di concerti e i cantanti che si esibiranno a Reggio Calabria. Dodici mesi fa la scelta era ricaduta su The Kolors e Carl Brave.