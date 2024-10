Festa Madonna 2024 – Notte Bianca, Festival e Villaggio del Food: il programma del Comune

La Giunta Comunale di Reggio Calabria, presieduta dal Sindaco Giuseppe Falcomatà, ha approvato all’unanimità le linee di indirizzo per l’organizzazione delle Feste Mariane 2024, in programma dal 12 al 22 settembre 2024. Le festività, che celebrano la Madonna della Consolazione, rappresentano il principale evento religioso e civile della città.

Elementi Chiave della Delibera

Valorizzazione Turistica e Culturale:

L’amministrazione comunale mira a trasformare le festività mariane in un attrattore turistico, associando agli eventi religiosi una serie di attività culturali, musicali, e di spettacolo.

Un contributo di € 140.000,00 è stato stanziato per la promozione dell’evento, la realizzazione di luminarie artistiche, uno spettacolo pirotecnico e l’acquisizione dei servizi tecnici per gli spettacoli.

Eventi Speciali

Notte Bianca (14 settembre 2024): Dopo il concerto serale, le attività commerciali rimarranno aperte per tutta la notte, accompagnate da eventi di animazione culturale.

Festival del Gelato Artigianale (14-17 settembre 2024): La terza edizione del festival “Scirubetta” vedrà la partecipazione di oltre 30 maestri gelatieri da tutto il mondo.

Festival del Teatro Vernacolare (09-12 settembre 2024): Un’iniziativa alla Villa Comunale “Umberto I” per celebrare la cultura teatrale locale.

Villaggio del Food (11-17 settembre 2024): A Piazza Castello sarà allestito un villaggio dedicato ai prodotti alimentari tradizionali.

I Festival dell’Arte Madonnara Reggina (14-17 settembre 2024): Piazza Italia ospiterà una mostra d’arte sacra e tradizionale con la partecipazione di artisti di strada.

Organizzazione Logistica

Fiere e Attrazioni: zona di Pentimele (lato mare), quale sito per l’insediamento fieristico degli operatori delle attività commerciali, da allestire con gazebo bianchi, fatti salvi i mezzi omologati per la somministrazione e altre tipologie commerciali, nel periodo da giovedì 12 settembre 2024 a domenica 22 settembre 2024;

Per l’allestimento del Parco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante l’area del Piazzale Enzo Ferrari (giostre piccole) e l’area di Largo Botteghelle (giostre grandi);

possibili location, per i concerti di sabato 14 settembre e di martedì 17 settembre, l’Arena dello Stretto, Piazza del Popolo e Piazza Indipendenza;

Spettacolo pirotecnico: in corrispondenza della spiaggia del Lido Comunale – Lungomare Falcomatà;

Sicurezza Pubblica: Saranno adottate misure di sicurezza, tra cui un Piano Safety e Security, per garantire l’incolumità pubblica durante gli eventi.

Finanziamenti e Risorse

Destinato il contributo di € 140.000,00 della Città Metropolitana, delibera del Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria n. 92 del 25.07.2024 “Feste Mariane 2024 – Rinnovo protocollo d’intesa con il Comune di Reggio Calabria” per una serie di attività.

Oltre al contributo metropolitano, ulteriori € 59.300,00 derivanti dalla tassa di soggiorno saranno destinati all’organizzazione dei festeggiamenti civili.

Un budget complessivo di € 171.000,00 sarà impiegato per la realizzazione di eventi culturali e spettacoli, finanziato attraverso il progetto PN Metro Plus 2021-2027.

La delibera evidenzia l’importanza delle Feste Mariane come evento centrale per la città di Reggio Calabria, non solo dal punto di vista religioso, ma anche come occasione di promozione culturale e turistica.

L’amministrazione comunale, attraverso una pianificazione dettagliata e l’investimento di risorse significative, punta a garantire il successo delle festività, coinvolgendo la comunità locale e attirando visitatori da altre regioni e dall’estero.