Madonna della Consolazione, città pronta alla “discesa”. Questa sera la Veglia all’Eremo

Per la comunità di Reggio Calabria il mese di settembre è sempre una tappa di rinnovamento interiore. A guidarlo, da secoli, è la Madonna della Consolazione.

La città è, infatti, pronta ancora una volta a fermarsi per onorare la sua avvocata. Cresce l’attesa quando manca, ormai, meno di un giorno alla discesa dall’Eremo della venerata effigie della Madonna della Consolazione.

La processione di domani, sabato 14 settembre, aprirà ufficialmente i quattro giorni di festeggiamenti in onore della Patrona. Come da antichissima tradizione, anche quest’anno il programma dei festeggiamenti è ricco di momenti comunitari di spiritualità.

Oltre alla processione del secondo sabato di settembre, sono previsti altri momenti di preghiera per il martedì successivo, giorno dedicato alla solennità di Maria. Martedì mattina, in Cattedrale, sarà celebrata la solenne liturgia pontificale; nel pomeriggio, invece, si svolgerà la consueta processione per le vie del centro storico della città.

La Veglia mariana all’Eremo

La processione di domani sarà preceduta dalla Veglia Mariana, presieduta dall’arcivescovo Morrone: si svolgerà questa sera, venerdì 13 settembre alle 21.30 presso la Basilica dell’Eremo.

In occasione dell’appuntamento di questa sera, ci sarà anche il Pellegrinaggio diocesano delle Famiglie accompagnato dal motto coniato per l’Anno Giubilare: “Con Maria… pellegrini di speranza!”. Il raduno per le famiglie è alle 19 in Piazza del Popolo.

I partecipanti raggiungeranno la Basilica dell’Eremo a piedi. Durante il percorso sono previste diverse soste per la meditazione dei misteri dolorosi in punti significativi della città: oltre Piazza del Popolo, il Palazzo della Regione, il Largo San Giovannello e il Policlinico Madonna della Consolazione.

L’arrivo alla Basilica dell’Eremo è previsto per le 20:45, momento in cui le famiglie offriranno un omaggio floreale alla Sacra Effigie della Madonna della Consolazione, realizzato lungo il cammino durante le soste delle meditazioni. Parteciperanno, dunque, alle 21.30, alla Veglia Mariana, presieduta dall’arcivescovo Fortunato Morrone.