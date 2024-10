Giostre al Botteghelle e parcheggi, monta la rabbia dei residenti: “Situazione sta diventando esplosiva”

"Ci presenteremo al comando di Polizia Locale per richiedere autorizzazione a parcheggiare in quanto residenti"

Giostre al Botteghelle, non si placa la rabbia dei residenti. Una volta ottenuto lo stop dal Tar, i residenti hanno dovuto mandare giù il boccone amaro: almeno per quest’anno, le giostre saranno installate al Largo Botteghelle, per come previsto dall’amministrazione comunale.

Nemmeno 24 ore però è la polemica si infuoca nuovamente, stavolta sul tema parcheggi. Sulla pagina Fb del Comitato Ferrovieri Pescatori si ripercorre quanto accaduto.

“Ennesima puntata della telenovela horror Largo Botteghelle e giostre grandi. Dopo la decisione del presidente del TAR che rinvia la discussione del ricorso all’assemblea collegiale del 9 ottobre, una nuova tegola si abbatte sui residenti, creando ulteriori criticità a quelle create dai bivacchi abusivi sotto i portici, dalla sporcizia, dalle risse già verificatesi e sedate dall’intervento di polizia e carabinieri. È stata emessa un’ordinanza che vieta la circolazione e il parcheggio nell’area ai non autorizzati. I residenti si sono prontamente organizzati per chiedere le autorizzazioni basando i loro convincimenti e le relative richieste sulle loro qualità di residenti, ma si sono sentiti rispondere che gli autorizzati in questione sono le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso e nessuna eccezione è prevista per i residenti. Una situazione che sta diventando esplosiva e che mette in discussione diritti essenziali”.

Leggi anche

“I residenti -si legge ancora sulla pagina del Comitato- sono determinati a chiedere con fermezza il rispetto dei loro diritti e chiederanno un incontro con il comandante della polizia municipale per evidenziare le criticità della decisione, rappresentare le loro esigenze e chiedere una modifica dell’ordinanza che consenta ai residenti di accedere nelle loro case e nei loro garage”.

La rabbia dei residenti si sposterà domani, giovedi 12 settembre, presso il comando di Polizia Locale. In quell’occasione, verrà richiesta l’autorizzazione a parcheggiare in quanto residenti, in riferimento all’ordinanza che vieta il parcheggio e il transito ai residenti, nella zona in cui sono state collocate le giostre.

“Vi chiediamo collaborazione e supporto in questa vicenda, che sta creando non pochi disagi e di condividere il più possibile questa comunicazione”, il messaggio che sta circolando in queste ore.