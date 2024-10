Reggio, Giostre al Botteghelle: rigettata l’istanza dei residenti: ‘Da approfondire nella sede collegiale’

Si arresta, almeno per il momento, il giudizio intrapreso da alcuni cittadini, che avevano presentato il ricorso al Tar, contestando la decisione del Comune di posizionare le ‘giostre grandi’ al largo Botteghelle e l’allestimento delle attrazioni dello spettacolo viaggiante in occasione delle Festività Mariane.

Ad un gruppo di residenti non andava giù la scelta, adottata dal Comune attraverso una delibera di Giunta, di collocare le numerose giostre, per 10 giorni, lungo l’area di largo Botteghelle.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio, con decreto del presidente Caterina Criscenti, ha respinto il ricorso dei residenti del 9.9.2024.

“Considerato che la questione giuridica sottesa al motivo di gravame dedotto e concernente il rapporto tra l’elenco delle aree previsto dall’art. 9 l.n. 337/1968, il regolamento comunale sulle attività dello spettacolo viaggiante e l’impugnata delibera di Giunta che individua l’area per l’allestimento delle giostre grandi va approfondita nella più ideone sede collegiale; Ritenuto che, nei limiti del sommario esame proprio di questa fase, non appaiono sussistenti i presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare, avuto riguardo al fatto che i rischi per la sicurezza pubblica posti a fondamento dell’istanza in esame e variamente articolati, in termini esemplificativi, con riferimento al disturbo della quiete, intenso traffico, problematiche di igiene, etc. sono in parte compendiati nella delibera impugnata, che demanda ai vari settori competenti gli atti necessari alla vigilanza e alla pulizia dell’area, e per altra parte non paiono da ricollocare in via esclusiva alla scelta fatta dalla Giunta comunale risultando rimessi alla valutazione anche successiva di altri uffici o istituzioni, tra cui la Prefettura cui i progetti risultano trasmessi proprio il 9 settembre scorso; Considerato che l’Ente ha dichiarato, infatti, di essere “in attesa dell’apposita convocazione della Commissione, per avviare i lavori della stessa, che si sostanziano sia nell’approvazione degli atti e del progetto sia nel sopralluogo tecnico di verifica presso le aree”;