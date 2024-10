Giostre al Botteghelle, è caos: un gruppo di residenti fa ricorso al Tar

Festa Madonna 2024 e giostre al Largo Botteghelle, arriva il ricorso al Tar da parte di un gruppo di residenti. Nei giorni scorsi la nota attraverso i social del Comitato Quartiere “Ferrovieri-Pescatori.

“Non possiamo non notare con rammarico che la nostra richiesta di incontro con il sindaco, corredata da 221 firme che nel frattempo sono diventate quasi 300 (nonostante si sia sparsa erroneamente la voce che la raccolta firme fosse conclusa) è rimasta senza risposta, e che evidentemente il sindaco non ha ritenuto prioritario, rispetto ai suoi impegni, l’incontro richiesto dal nostro comitato per ascoltare le legittime preoccupazioni dei residenti e le proposte alternative suggerite e trovare insieme delle soluzioni che dessero la stessa importanza alle esigenze di residenti e operatori.

Il comitato di quartiere nel prendere atto dell’impegno a tutela della sicurezza e del decoro, soprattutto per il periodo in cui le giostre saranno allocate a Largo Botteghelle , chiede con forza e determinazione che, già per l’anno prossimo, l’amministrazione si impegni, come già richiesto nell’istanza, a trovare o predisporre siti alternativi che abbiano i necessari requisiti, requisiti che riteniamo manchino a Largo Botteghelle, requisiti che garantiscano la fruibilità in sicurezza e in condizioni di decoro e che non creino disagi ai cittadini residenti, in un’ottica di rispetto e attenzione per gli interessi di tutti”, si leggeva in sintesi nel post social del Comitato.