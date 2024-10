Giostre al Botteghelle, raccolta firme e incontro con Falcomatà per cambiare location

Festa Madonna 2024 e giostre al Largo Botteghelle, di seguito la nota del Comitato Quartiere “Ferrovieri-Pescatori.

“​​​​​In data 30/08/2024 abbiamo inviato via Pec al comune di Reggio Calabria l’istanza prot. 210156 nella quale abbiamo evidenziato le preoccupazioni dei residenti in seguito alla delibera del 28/8, che prevedeva di posizionare le giostre per adulti a Largo Botteghelle, e chiesto un incontro urgente con il sindaco , accompagnando la nostra istanza con una raccolta firme.

Nei giorni scorsi abbiamo registrato alcune interlocuzioni informali con rappresentanti dell’amministrazione, nelle quali abbiamo nuovamente manifestato le preoccupazioni dei residenti e proposto alternative al sito scelto dall’amministrazione, ricevendo rassicurazioni che, le problematiche oggettive da noi esposte, sarebbero state riportate al sindaco”.

Prosegue il Comitato.

“Nel chiudere l’incontro, abbiamo ribadito l’urgenza di un incontro con il sindaco in quanto unica figura abilitata ad emanare provvedimenti vincolanti verso l’esterno.

Nella serata del 05/09/2024 abbiamo ricevuto via Pec un riscontro alla nostra istanza, a firma della dirigente del settore attività produttive, in cui viene rappresentato:

– che il sito è stato scelto dopo che sono state effettuate valutazioni tecniche, di sicurezza e logistiche che hanno escluso altre zone;

– che si provvederà ad adottare tutti gli atti volti alla tutela della sicurezza e incolumità pubblica con particolare riguardo ai cittadini residenti, tra i quali vengono citate ordinanze di deroga alle immissioni sonore, ordinanze riguardo il traffico, la mobilità e la regolamentazione delle soste;

– che saranno istituiti dei presidi delle forze dell’ordine e della polizia municipale a tutela della sicurezza e del rispetto delle regole;

– che sarà imposto agli operatori il rispetto delle prescrizioni previste dalla commissione provinciale di vigilanza, l’obbligo di pulizia e il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla legge in merito a sicurezza, igiene, ordine e salute.

Nel ringraziare la dirigente SUAP per l’attenzione e per le rassicurazioni, e i rappresentanti istituzionali che ci hanno ricevuto, anche se informalmente, non possiamo non notare con rammarico che la nostra richiesta di incontro con il sindaco, corredata da 221 firme che nel frattempo sono diventate quasi 300 (nonostante si sia sparsa erroneamente la voce che la raccolta firme fosse conclusa) è rimasta senza risposta, e che evidentemente il sindaco non ha ritenuto prioritario, rispetto ai suoi impegni, l’incontro richiesto dal nostro comitato per ascoltare le legittime preoccupazioni dei residenti e le proposte alternative suggerite e trovare insieme delle soluzioni che dessero la stessa importanza alle esigenze di residenti e operatori.

Il comitato di quartiere nel prendere atto dell’impegno a tutela della sicurezza e del decoro, soprattutto per il periodo in cui le giostre saranno allocate a Largo Botteghelle , chiede con forza e determinazione che, già per l’anno prossimo, l’amministrazione si impegni, come già richiesto nell’istanza, a trovare o predisporre siti alternativi che abbiano i necessari requisiti, requisiti che riteniamo manchino a Largo Botteghelle, requisiti che garantiscano la fruibilità in sicurezza e in condizioni di decoro e che non creino disagi ai cittadini residenti, in un’ottica di rispetto e attenzione per gli interessi di tutti.