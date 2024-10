Festa Madonna e Botteghelle off-limits, per Giocart il rimedio è l’orario No Stop

“Vista la chiusura della viabilità dalle ore 16,00 alle ore 05,00 per la presenza delle giostre, considerato il periodo di maggiore afflusso per l’acquisto del materiale scolastico, GIOCART per venire incontro alla propria clientela effettuerà fino al giorno 21/09/2024 orario NON STOP dalle ore 09,00 alle ore 19,00.

Domenica 15/09/24 dalle ore 10,00 alle ore 18,00

Domenica 22/09/2024 CHIUSO”, comunica l’attività reggina situata sul Viale Messina al n.20