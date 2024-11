Festa Madonna: ecco le aree per il Parco delle attrazioni viaggianti e la Fiera

In occasione delle festività in onore della Madonna della Consolazione, che si svolgeranno dal 10 al 18 settembre, la Giunta comunale ha individuato, con apposita delibera, le aree in cui saranno collocate il Parco delle attrazioni viaggianti e la Fiera.

Nell’area del Parco Pentimele vi sarà la Fiera, suddivisa in settore alimentare (gastronomia, mostaccioli, frutta secca e dolciumi) e settore non alimentare (articoli religiosi, vimini e ferro battuto, antiquariato, artigianato calabrese, artigianato extracomunitario, giocattoli, musicassette, piante e fiori, casalinghi, dimostrazioni e creazioni). Nell’area denominata Tempietto a mare, verranno collocati gli operatori dello spettacolo viaggiante.

La predisposizione dell’avviso pubblico per gli operatori commerciali, è demandata al dirigente del settore Sviluppo Economico e sarà a breve pubblicata attraverso i consueti canali.