Il Festival dei Borghi Mediterranei consacra Monasterace come nuova meta culturale e artistica

iude con grande successo e con oltre 20.000 presenze registrate la tornata di eventi estivi del Digital Tourism Fest a Monasterace (RC) ideati, organizzati e co-finanziati da Search On Media Group e WMF. Dopo La Notte dei Bronzi, a chiudere l’estate 2024 è stato infatti Work From Italy – Il Festival dei Borghi Mediterranei che, il 31/08 e il 1/09, ha acceso il borgo di Monasterace Superiore con eventi di formazione, arte e cultura, iniziative enogastronomiche e concerti dal vivo.

L’evento, è stato cofinanziato al 51% da Search On Media Group e al 49% dai fondi del PNRR nell’ambito del progetto M.O.R.E.

Un nuovo polo di cultura ma anche una nuova meta per il turismo degli eventi e dell’intrattenimento oltre a quello formativo: questa Monasterace (RC) grazie al parterre di eventi 2024 del Digital Tourism Fest, ideati, organizzati e co-finanziati da Search On Media Group e WMF e messi a disposizione di Monasterace nell’ambito del progetto M.O.R.E.

“Siamo nati per utilizzare le tecnologie e il digitale per generare impatto sui territori. Riuscire a generare impatto all’estero o in grandi città, da sicuramente soddisfazione, ma farlo “nella” e “per” la comunità da cui siamo partiti è ancor più entusiasmante. Siamo quindi molto soddisfatti della riuscita di questi eventi” afferma Cosmano Lombardo CEO di Search On Media Group, ideatore del WMF – We Make Future, della Notte dei Bronzi e del Festival dei Borghi Mediterranei “La Comunità di Monasterace ha dimostrato di poter essere un nuovo punto di riferimento per la Calabria e per il settore turistico degli eventi e della formazione imprenditoriale e digitale.

È questo l’obiettivo del nostro impegno costante, non solo in Italia ma anche all’estero, e siamo felici come Search On di poter contribuire all’innescarsi di un circolo virtuoso di opportunità tra piccoli centri locali e grandi dinamiche globali” e conclude “ci teniamo a ringraziare anzitutto la Comunità, l’amministrazione comunale, le associazioni, le aziende locali e i singoli cittadini che hanno supportato con grande dedizione le iniziative che abbiamo deciso di realizzare a Monasterace. L’auspicio è chiaramente quello di tornare nel 2025 con un nuovo calendario eventi, ci auguriamo, costruito sempre più in concerto con il territorio”.