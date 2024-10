La Calabria brilla sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia

"Venezia continua a essere magica per me, regalandomi ogni volta emozioni indimenticabili" le parole del giovane stilista calabrese

Il Festival del Cinema di Venezia è iniziato, portando nuovamente sul red carpet le celebri personalità del mondo dello spettacolo, avvolte in abiti straordinari. Tra le nuove generazioni di talenti che si mettono in gioco con creazioni uniche, spicca il nome di Antonino Cedro, giovane stilista calabrese, che continua a incantare il pubblico internazionale per il terzo anno consecutivo.

Dopo essere stato insignito del prestigioso riconoscimento al Senato della Repubblica come “Eccellenza Italiana“, Antonino porta sul celebre palcoscenico veneziano una sua nuova creazione, interamente realizzata a mano, impreziosita da microcristalli e piume. A indossare l’opera d’arte è l’attrice Raffaella Di Caprio, nota per il suo ruolo al fianco di Massimiliano Morra nella fiction italiana, che ha dato vita a questa creazione unica.