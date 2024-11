Festival del Cinema Mediterraneo “Verso Sud” a Catona: La Magia del Cinema Meridionale

Da oggi, domenica 22 luglio, prende il via a Catona la III edizione del Festival del Cinema Mediterraneo “Verso Sud”, una kermesse cinematografica che pone i riflettori sui film italiani ed internazionali ambientati nel meridionale del mondo.

Secondo quanto riportato nel comunicato stampa, l’obiettivo del festival è quello di evidenziare opere cinematografiche che, attraverso la loro ambientazione meridionale, non solo affrontano realtà complesse e contraddittorie, ma rivelano anche la ricchezza culturale e la creatività del Sud.

Una Finestra sul Cinema Mediterraneo

Il festival offre al pubblico numerosi film in prima visione, invitando a sorridere, commuoversi e riflettere. È una dimostrazione di come il cinema, con il suo linguaggio universale, sia capace di abbattere le barriere fisiche e culturali.

Informazioni Utili

La rassegna prevede 10 proiezioni, con la possibilità di abbonarsi al costo di 30 euro (20 euro per gli abbonati a CatonaTeatro). Il prezzo per un singolo ingresso è di 5 euro. Un’occasione imperdibile per gli appassionati di cinema e per chi cerca nuove ispirazioni culturali.

Auguriamo una buona visione a tutti!