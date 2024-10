Festival Euromediterraneo di Altomonte – Agosto chiude con Gene Gnocchi

Ultimo spettacolo di agosto per il ricco cartellone della trentunesima edizione del Festival Euromediterraneo di Altomonte, voluto fortemente dal commissario prefettizio al Comune di Altomonte il prefetto Eufemia Tarsia e dal direttore artistico Antonio Blandi, che per l’edizione 2018 ha scelto come tema i “Paesaggi culturali”.

Va in scena domenica 26 agosto, alle ore 21.30 al Teatro Belluscio, lo spettacolo con Gene Gnocchi, “Sconcerto Rock”.

Lo spettacolo di Gene Gnocchi racconta di “The Legend” che torna sulla scena con il suo gruppo rinnovato per quello che, nelle sue intenzioni, dovrebbe essere di nuovo un grande concerto celebrativo. La celebrazione però si trasforma ben presto in un calvario: problemi audio, insubordinazione dei musicisti, giornalisti della stampa estera che lo mettono alla berlina, il traduttore che lo ridicolizza e il pubblico che gli contesta le scelte artistiche. Va da sé che la rock star si trova nella situazione di trasformare la celebrazione nel tentativo di arginare un disastro, che è poi il disastro della sua condizione, quella di un principiante assoluto, che piega la propria arte nell’uso del momento. Interventi in scena di Roberto Cacciali con travestimenti e gag, come il poeta Bosniaco Jean Paul Beltont e l’acculturato Giry Kolar impersonati da Gene.

Il Festival Euromediterraneo di Altomonte prosegue sabato 8 e domenica 9 settembre, quando ci sarà la Festa dell’Agricoltura, arrivata alla quindicesima edizione, nelle contrade Boscari e Pantaleo, con incontri, musica opolare, esposizione e degustazione di prodotti tipici.