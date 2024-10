Tutto pronto per la 6ᵃ ed. del Festival Nazionale di Diritto e Letteratura “Città di Palmi”

La kermesse che si svolgerà tra Reggio Calabria e Palmi e avrà come luoghi di confronto l’Università Mediterranea di Reggio Calabria e la Casa della Cultura della cittadina pianigiana, durante questa edizione ha messo a punto un calendario ricco di incontri che si svolgeranno dal 11 al 13 aprile.

Il programma completo dell’evento verrà presentato domani alle ore 16:00 presso la sala Giuditta Levato di palazzo Campanella, sede del Consiglio Regionale della Calabria. Prenderanno parte alla conferenza il Presidente del Consiglio Regionale Nicola Irto, il Sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio, gli organizzatori del Festival, il Dott. Antonio Salvati, magistrato, il Prof. Daniele Cananzi, associato di Filosofia del Diritto presso l’Università Mediterranea.

Leggi anche

Il Festival Nazionale di Diritto e Letteratura “Città di Palmi” giunge alla sua sesta edizione e cambia nome.

L’edizione 2019 che si celebrerà dal 11 al 13 aprile dal titolo: “Il dado è tratto. Gioco, letteratura e diritto”, sarà la prima con la collaborazione ormai istituzionalizzata con il più importante centro di ricerca italiano in materia di diritto e letteratura: l’ISLL – Italian Society for Law and Literature.

Nella nuova sezione “On the Road” il Festival entrerà alle scuole superiori di tutta Italia grazie al patrocinio dell’ANP – Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici della Scuola.

Gli incontri in programma avranno come filo conduttore il rapporto tra gioco, letteratura e diritto. Si parlerà del gioco d’azzardo e delle sue fascinazioni letterarie (Dostoevskij, Schnitzler, Carofiglio) e cinematografiche (dai film di Pupi Avati a Minority report), ma anche del processo come gioco di specchi dove reale e verosimile giocano a rincorrersi, con un esito finale spesso visto come capriccioso ed imprevedibile esattamente come accadrebbe in un casinò.

Come sempre, il Festival ospiterà poi momenti di approfondimento più innovativi, come ad esempio il processo simulato a Mandrake (non il personaggio dei fumetti, ma l’incallito scommettitore impersonato da Gigi Proietti in Febbre da cavallo), le conversazioni con Francesco Montanari (figura centrale nella serie TV Romanzo Criminale nei panni del Libanese) che converserà con il pubblico su poker e dintorni. O ancora un cineforum – altra novità assoluta – organizzato in collaborazione con il Circolo del Cinema “Vittorio De Seta” di Palmi, o ancora in tema di novità la realizzazione a cura della Scuola Holden di Alessandro Baricco di un workshop di scrittura creativa.

Leggi anche

Fra gli appuntamenti-clou, l’incontro con l’avvocato tunisino Abdelaziz Essid, insignito con il Consiglio Nazionale Forense del Premio Nobel per la Pace 2015. A completare le innovazioni di questa edizione il lancio di una nuova iniziativa destinata a diventare un appuntamento fisso delle giornate del Festival, denominata Calabria, Sud: law and humanities, una sezione speciale che mira a riscoprire autori meno conosciuti e proporre letture innovative di classici affermati attraverso opere di estremo interesse quanto al rapporto tra diritto, giustizia e letteratura.