Milia: “Festival dello street food a Reggio, contatti con una multinazionale”

Come anticipato in un video diffuso sui canali social, il capogruppo di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria, Federico Milia, annuncia l’apertura di un’interlocuzione con una multinazionale del settore food e beverage “per organizzare a Reggio Calabria, spero già nei prossimi mesi, un importante festival di rilievo quasi nazionale a tema street food e turismo”.

L’importanza dello street food per Reggio Calabria

“Già durante la campagna elettorale del 2020 avevo sottolineato quanto fosse importante, a mio avviso, lo street food per qualunque città che si definisca turistica, come ad esempio la nostra Reggio, e tre anni fa, nel febbraio del 2022, su mia proposta e su mia richiesta durante i lavori della Commissione sviluppo economico, era stato aggiornato, dopo 20 anni e per la prima volta, il regolamento sullo street food a Reggio Calabria” dichiara Milia.

La visibilità internazionale dello street food reggino

“E, proprio qualche mese dopo l’aggiornamento di questo regolamento, addirittura alcuni operatori della nostra città hanno ricevuto la visita della televisione pubblica giapponese che ha realizzato un reportage sulla nostra cultura gastronomica, nel settore street food – prosegue Milia – l’aggiornamento del regolamento è stato un passaggio storico che però, purtroppo, da allora ad oggi non ha avuto risvolti in termini turistici, perché è mancato un programma di ampliamento di un settore fondamentale per l’economia cittadina e per il suo futuro sviluppo turistico”.