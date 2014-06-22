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Festival Taormina: Jim Gianopulos ‘La politica non influenza il cinema ma il cinema può riflettere il momento storico’

Il chairman e CEO di TCF Film Entertainment parla agli studenti tra Avatar, Titanic e L'era glaciale e spiega come si scelgono i film che piacciono al pubblico

22 Giugno 2014 - 09:15 | di Redazione

“Samuele Goldwyn della MGM diceva che se si vuole mandare un messaggio si invia un telegramma, non si fanno i film per inviare messaggi politici, la politica non influenza il cinema, ma sicuramente può riflettere il momento storico”. Così ha sottolineato Jim Gianopulos, Chairman & CEO, TCF Film Entertainment, all’incontro con i giovani studenti del TaorminaFilmFest e che ha ricevuto il Taormina Arte Award.

Incalzato dalle domande dei ragazzi, Gianopulos ha raccontato come nascono i grandi successi da Titanic ad Avatar passando per i grandi classici di animazione come L’era glaciale” non per ultimo DragonTrainer 2 che ha aperto il Festival di quest’anno, tenendo una grande lezione di cinema. “Quando arrivo’ la sceneggiatura Avatar sembrava quasi folle fare un film con dei personaggi alti e blu, dopo e’ diventato un successo ma in quel momento poteva sembrare un azzardo”.”Bisogna saper scegliere cosa piace al pubblico questo e’ il vero compito del marketing. Non bisogna fare i film che piacciono a noi” ha concluso.

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