Fidapa Rc consegna borsa di studio ‘Cinzia Richichi’

Si è svolta, presso l’aula magna dell’Istituto comprensivo Nosside – Pitagoras, gremita fino all’inverosimile, la cerimonia di consegna della IX edizione della borsa di studio “Cinzia Richichi”. Fortissima l’intensità emotiva che ha contraddistinto i vari momenti della manifestazione, organizzata dalla FIDAPA BPW – ITALY Reggio Calabria Morgana ed iniziata con uno splendido concerto che ha visto protagonisti gli allievi e i docenti dell’Istituto.

L’evento presentato con inappuntabile padronanza dalla fidapina Anna Maria Curia, cerimoniera della manifestazione, si è aperto con i saluti della presidente della FIDAPA RC MORGANA, Emira Dal Moro, che ha delineato il significato della giornata internazionale della donna ed il legame con i principi e gli scopi dell’associazione FIDAPA. Un momento di struggente commozione ha suscitato la commemorazione di Cinzia, affidata alla signora Maria Musolino, mamma della giovane vittima della “strage del Quiper”, a cui è intitolato il premio. Espressioni di dolce rimpianto, intrise di una serena, pacata sia pure dolorosa accettazione, hanno caratterizzato il toccante momento.

La cerimonia è proseguita con l’illustrazione del Progetto, da parte della presidente della Borsa di studio Cinzia Richichi, prof.ssa Irene Tripodi, la quale ha informato che la nona edizione ha inaugurato i premi “Donna speciale” e “Donna dell’anno”. Il primo riconoscimento è stato conferito alla dolce mamma di Cinzia per le doti di grande sensibilità umana e culturale dimostrate. La Tripodi, coordinatrice della Giuria ha ringraziato le componenti, Emira Dal Moro , Maria Luisa Neri, Francesca Carla Neri e Anna Stajano, per il delicato e complesso lavoro di selezione che ha visto la proclamazione di tre DONNE DELL’ANNO per il settore “Professioni”, la dott.ssa Francesca Fedele, dirigente scolastico, per le particolari doti culturali e la capacità gestionale profuse; per l’ambito sociale il premio “Donna dell’anno” è andato ad Elisabetta Felletti, psicoterapeuta impegnata in un delicato progetto di volontariato, rivolto al sostegno di un gruppo di mamme, provate dalla perdita di un figlio. Per l’’ambito Arte il premio è stato assegnato al soprano Federika Gallo, talento reggino che annovera apprezzate performance anche a livello nazionale.

Per quanto riguarda le borse di studio si è voluto rendere omaggio al merito e sono state premiate tre studentesse che hanno riportato valutazioni eccellenti nel profitto e nel comportamento. Per la scuola primaria il riconoscimento è andato alla studentessa di quinta elementare della scuola “Carducci” Artuso Anna, che nei tre anni precedenti ha riportato la media di 10/10 sia in profitto che in comportamento.

Per la scuola secondaria di secondo grado la borsa di studio è stata assegnata alla studentessa di terza media dell’istituto Vittorino da Feltre, Marra Ilaria, che nei due anni precedenti ha riportato la media di 10/10 sia in profitto che in comportamento. Per la scuola secondaria di secondo grado ha vinto la borsa di studio la studentessa del quinto liceo scientifico Leonardo Da Vinci, Guido Alessia Francesca, che nei due anni precedenti ha riportato una media non inferiore a 9,58/10 nel profitto e 10 /10 nel comportamento.

La manifestazione si è conclusa con le pertinenti riflessioni della presidente della commisione FIDA”Arte e Cultura” M. Luisa Neri e con i saluti degli ’assessori comunali all’Istruzione e all’Educazione Anna Nucera e alle Pari Opportunità e Minoranze Linguistiche Lucia Nucera. Le rappresentanti dell’Amministrazione comunale hanno elogiato il valore della manifestazione mettendone in risalto il significato pedagogico ed educativo.