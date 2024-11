Fidapa RC e Villa Aurora insieme per la prevenzione.

Nella sala conferenze della Casa di Cura Villa Aurora gremita da tantissime donne si è parlato di “Endometriosi Malattia Sociale”, a parlarne specialisti del settore.

La Dott. Ssa Angela Puntorieri e la Dott.ssa Selene Cipri due bravissime Biologhe socie dell’associazione che hanno curato l iniziativa, hanno parlato rispettivamente di”Marckers Biochimici e Biologia Molecolare”, il Dott. Rosario Idotta ha spiegato in maniera esaustiva cos’è l endometriosi e come curarla , fornendo in modo capillare tutte le informazioni necessaria a riconoscere la patologia e quanto la prevenzione sia importante.

Il Dott. Scopelliti ha parlato di “Ecografia e Endometriosi”, presente anche il Prof.Misiti chirurgo della mammella che collaborerà con la Casa di Cura.

La Presidente della Fidapa Reggio Calabria Bruna Siviglia ha voluto fortemente trattare questa tematica volte al mondo femminile per informare tutte le donne che oggi di Endometriosi si può guarire.

“La conferenza di oggi –– apre l’anno sociale della Fidapa Reggio Calabria: abbiamo voluto ripartire da qui per diffondere il più possibile tutte le informazioni necessarie per le tante donne che soffrono di endometriosi di quanto oggi la scienza abbia fatto passi da gigante e di come, grazie alle nuove metodologie, si può diagnosticare tempestivamente la patologia e curarla in maniera non invasiva fino a raggiungere la guarigione. Abbiamo conosciuto una realtà virtuosa all’interno della Casa di cura Villa Aurora fatta da tante giovani Donne professioniste specializzate nel settore che lavorano per altre donne. Vista la grande partecipazione e l’interesse nei confronti di questa patologia , presto ne riparleremo dando voce alle donne che potranno confrontarsi con gli specialisti.“