Come guadagnare crediti a FIFA 21 nella modalità Ultimate Team con la compravendita

Come guadagnare crediti su FIFA 21 Ultimate Team con la compravendita costante, la guida facile per crescere i propri coins

Nella modalità Ultimate Team di FIFA 21 è importante sapere come gestire il proprio denaro per la compravendita o semplicemente per l’acquisto di carte utili ai fini del gioco. Vediamo come guadagnare al meglio su FIFA Ultimate Team.

FIFA 21: COMPRAVENDITA COSTANTE

COMPRAVENDITA FIFA 21 – PRIMO METODO:

Il mercato di FIFA 21 ha impostato su tutti i giocatori una fascia di prezzo ben precisa, che non può quindi né scendere troppo né aumentare in modo spropositato. Ci sono però ancora metodi per aggiudicarsi carte (calciatori, ma anche consumabili) senza spendere una fortuna, 2 in particolare.

Il primo modo riguarda le aste, vi basterà controllare il prezzo minimo a cui viene venduto il vostro giocatore e poi andare ad offrirne uno più basso in base al budget che avete:

meno di 15k crediti , impostare un prezzo di massimo 100 crediti inferiore

, impostare un prezzo di massimo 100 crediti inferiore tra 15k e 60k crediti , impostare un prezzo di massimo 250 crediti

, impostare un prezzo di massimo 250 crediti sopra i 60k crediti, impostare un prezzo di almeno 300 crediti

Tutto si basa sull’acquistare molte carte. Il guadagno può sembrare infimo, ma per il tipo di compravendita consigliata qui sopra non è assolutamente poco.

COMPRAVENDITA FIFA 21 – SECONDO METODO:

Il secondo metodo è definito sniping. Si tratta di una tecnica che permette, tramite aggiornamento continuo, l’acquisto ad un costo deciso dall’utente.

Per intenderci: nel mercato selezionate il giocatore desiderato, trovate tramite ricerca il costo minimo in “compra ora” a cui è venduto in grandi quantità. Da questa cifra va impostato un prezzo inferiore e va iniziata la ricerca. A questo punto servirà acquistare il più velocemente possibile. Una volta fatto bisognerà tornate indietro e ripetete aggiornando i requisiti.

GUADAGNARE CREDITI

Dopo aver attuato uno qualunque di questi metodi, bisognerà vendere le carte ottenute al prezzo minimo che avete visto prima di iniziare. Tutto ciò permetterà di racimolare utili crediti per creare la vostra squadra dei sogni, oppure da reinvestire in compravendita.