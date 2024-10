FIFA 21 ULTIMATE TEAM – L’anticipazione del TOTW 7

Fifa 21 Ultimate Team TOTW 7 – Il nuovo Team of The Week (numero 7) di FIFA 21 è atteso per mercoledì 11 novembre. Verrà annunciato alle ore 19.00 italiane.

TOTW – TEAM OF THE WEEK: DI COSA SI TRATTA

Leggi anche

Il “Team of The Week” (TOTW) è una squadra composta da giocatori che si sono distinti per performance nel corso dell’ultima settimana.

Ogni mercoledì un nuovo Team of the Week viene schierato, ed è possibile sfidarlo nell’apposita area del menù FUT. Sarà possibile trovare nei pacchetti ognuno di questo giocatori.

QUALI LE PREDICTION PER IL TOTW 7

Fifa 21 Ultimate Team TOTW 7 – Nel TOTW che verrà, secondo le previsioni, spiccherebbero i nomi di Thiago Silva, David Alaba, Bruno Fernandes, Angél Di Maria e Lionel Messi. I cinque appena nominati avrebbero le seguenti valutazioni.

Thiago Silva (PSG) – Overall: 86

(PSG) – Overall: David Alaba (Bayern Monaco) – Overall: 86

(Bayern Monaco) – Overall: Bruno Fernandes (Manchester United) – Overall: 89

(Manchester United) – Overall: Angél Di Maria (PSG) – Overall: 88

(PSG) – Overall: Lionel Messi (Barcellona) – Overall: 94

Leggi anche

Fifa 21 Ultimate Team TOTW 7 – ALTRE IPOTESI

Non si esclude l’inserimento all’interno del TOTW 7 anche di Marcus Llorente, centrocampista dell’Atletico Madrid. Lo spagnolo avrebbe la valutazione di 84. In lizza anche Nick Pope, estremo difensore del Burnley (avrebbe overall 84). Nel reparto offensivo salgono le quotazioni di Ollie Watkins, bomber dell’Aston Villa. Anche la sua valutazione si attesterebbe su overall 84.

DISPONIBILITA’ FIFA 21

FIFA 21 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch ed è atteso per le piattaforme Next Gen PlayStation 5 e Xbox Series X entro il mese di dicembre.