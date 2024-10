Warzone: il miglior settaggio Kilo 141 per Battle Royale e Multigiocatore di CoD Modern Warfare

Miglior setup del fucile d'assalto Kilo 141 per la modalità Warzone e Multiplayer di Call of Duty Modern Warfare. Gli accessori per il loadout migliore

Il Kilo 141 è una delle migliori e più potenti armi rilasciate da Activision in Call of Duty Modern Warfare, forse addirittura la migliore in assoluto nonostante le nuove armi uscite nelle varie stagioni del gioco. Utile sia in Warzone grazie alla sua precisione, alto tasso di personalizzazione, danno, ma soprattutto controllo, oltre ad essere perfetta anche nella modalità Multiplayer.

Per poterla apprezzare al meglio bisogna livellare l’arma al massimo. La soluzione più rapida è di utilizzarla nella modalità Multigiocatore se avete comprato il gioco e di scontrarsi in mappe ristrette e concitate come Shot House o Shipment in modo da realizzare più punti possibili e sbloccare tutti gli accessori. Particolarmente ideale la modalità Tutti contro Tutti. Se invece state utilizzando la versione gratuita di Warzone adoperate l’arma nella modalità Malloppo in solitaria, per tornare in gioco più velocemente in caso di uccisione. Lanciatevi nelle zone più affollate di Verdansk: i Bunker, lo Stadio e i grattacieli di Downtown o nella Stazione Ferroviaria. In questo modo riuscirete ad avere tutti gli accessori disponibili e equipaggiare il vostro Kilo 141 con il miglior setup possibile.

Un altro consiglio che diamo è di abbinare a quest’arma magari ad un fucile tattico o di precisione come un cecchino per poter giocare bene in medio/lungo raggio, una mitragglietta o fucile pompa a canna liscia invece per il corto/medio raggio.

Ecco il miglior settaggio Kilo 141 per sfruttare al massimo il potenziale sia in modalità Multiplayer che di Battle Royale in Warzone di Call of Duty Modern Warfare.

Miglior setup Kilo 141 per Warzone

Silenziatore Monoblocco

Canna da 19,8″ Prowler

Laser Tattico

Calcio Anteriore da Ranger

Caricatori 50 Colpi

Questo settaggio del Kilo 141 è costruito per essere un fucile d’assalto con tanti punti di forza ideale come arma primaria in Warzone sia per Battle Royale che Malloppo da abbinare ad un altra o a corto raggio, come un fucile a pompa o una mitraglietta a fuoco rapido, o con un fucile tattico o di precisione.

Per questa classe di Kilo 141, abbiamo utilizzato il Silenziatore Monoblocco e Canna da 19,8″ Prowler. Il Silenziatore Monoblocco aumenta sensibilmente la portata e sopprime i suoni in modo da renderti nascosto ai nemici sulla minimappa quando si spara, cosa fondamentale in Battle Royale per non essere segnalati e scoperti. La Canna da 19,8″ Prowler aumenta la precisione, la portata e il controllo del rinculo in modo da migliorare l’efficienza nelle medie e lunghe distanze e portare a segno i nostri colpi con più facilità.

Per aumentare ancora di più l’efficacia del Kilo 141 il Laser Tattico è obbligatorio. Aumenta la mobilità, la precisione e il controllo permettendo di poter mirare ancora più velocemente e di controllare meglio il rinculo dell’arma.

Il Caricatore da 50 colpi aumenta le munizioni a disposizione senza compromettere troppo la mobilità, ciò ti consente di non dover ricaricare l’arma troppe volte ed è utile soprattutto quando ci si imbatte in scontri con più giocatori dove fermarsi è impossibile.

INSTALLARE IL MIRINO NEL KILO 141

Come notate l’arma è senza mirino, vi consigliamo di non utilizzarlo in quanto rallenterebbe la velocità di mira ma di utilizzare il Calcio Anteriore da Ranger che aumenterà ancora di più mira e controllo. Se siete però poco pratici del gioco e preferite avere un mirino che vi aiuti nell’esecuzione dei nemici allora potete effettuare un cambio inserendo l’Ottica Vlk 3.0x che è la soluzione ideale per una buona mira senza essere scoperti dai riflessi.

Miglior setup Kilo 141 in Multiplayer

Calcio rimosso

Laser Tattico

Calcio Anteriore da Ranger

Caricatore 50 Colpi

Fettuccia per impugnatura con retino

Il Kilo 141 che vi mostriamo adesso invece è una variante del precedente studiata appositamente per essere usato nella modalità multigiocatore di Call of Duty Modern Warfare. Il Caricatore da 50 colpi permette di giocare contro più nemici contemporaneamente riducendo la ricarica. Per aumentare la velocità di mira e migliorare il controllo sono stati innestati il Laser Tattico e la fettuccia per impugnatura con retino. Il Calcio Anteriore da Ranger permette di avere un maggiore controllo e precisione mentre il Calcio Rimosso Canna permette di avere un maggiore mobilità e di spostarsi velocemente oltre che ad vere una mira veloce.

Per aumentare l’efficienza il consiglio è quello di puntare in alto alla testa per il massimo potenziale di danno e di poter abbattere i nemici con pochi colpi messi a segno.

Se vuoi un fucile d’assalto preciso con poco rinculo e una discreta cadenza nel tuo equipaggiamento di Warzone e multiplayer, il Kilo 141 è l’arma estremamente forte, questo è il miglior loadout possibile a nostro avviso. Se invece volete provare qualcos’altro date un occhiata al miglior setup per il Grau 5,56 che, a nostro avviso, risultano insieme al Kilo i migliori fucili d’assalto del gioco.