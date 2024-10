Warzone: codice di accesso per aprire il Bunker Nucleare F8 zona Parco. Mappa e Codice

Sesto giorno di rivelazioni da parte di Activision, e Call of Duty Warzone si fa sempre più interessante. Questa volta tocca al bunker nucleare di Verdansk in zona Parco. La posizione sulla mappa è quella del quadrante F8, vi diciamo subito che c’è un sacco di bottino e addirittura un enorme missile nucleare russo. Possiamo dirlo quasi ufficialmente, ma non c’è dubbio, che il prossimo capitolo del gioco più amato di sempre, Call of Duty, è sicuramente Black Ops Cold War, e i sovietici stanno tramando qualcosa a Verdansk.

I bunker sono pieni di indizi ma le informazioni principali arrivano come sempre dal sito teaser da poco rivelato pawntakespawn.com. Il sito rappresenta l’immagine di una TV e di un lettore VHS e da venerdì sono apparsi alcuni nastri. Oltre a rivelare informazioni sul nuovo gioco mostrando filmati della guerra fredda, nei vari giorni sono apparsi alcuni codici e i giocatori più attenti hanno immediatamente capito si trattasse di veri e propri easter egg per aprire ricchi bunker e case misteriose. Nel nastro di oggi, durante la riproduzione, il lettore vhs ha mostrato un nuovo codice per aprire il bunker zona parco di Warzone.

L’ultimo bunker, nella zona Park di Warzone, è pieno di indizi sul nuovo gioco, si notano documenti e fotografie, ma la cosa più bella come detto in precedenza è la presenza appunto di una bomba nucleare. È in una stanza piena di simboli sovietici e banchi di controllo con un’atmosfera da vera guerra fredda. Il puzzle comunque non è ancora completo e ci sono nuovi bunker da svelare.

Codice Bunker Nucleare F8 della zona Parco

La posizione F8 ti porterà quasi sul mare, quindi metti un indicatore sul lato della strada del parco tra la collina e l’oceano, in alto puoi vedere la mappa per arrivare preciso a destinazione. Il bunker in questione è situato sul fianco della collina, quindi a meno che tu non ti stia paracadutando dal mare è difficile da vedere fino quasi all’arrivo

Il modo migliore per raggiungere il bunker è in aereo in quanto non si può fare a meno di notare il monumento ai caduti di Styor Spomenik situato proprio sopra di esso.

Una volta arrivati bisogna scendere giù arrivando fino alla porta con le sbarre gialle e all’ingresso interagire con la tastiera per inserire il codice numerico:

60274513

All’interno c’è una grande stanza solitamente piena di denaro, oltre a documenti, foto e altri indizi e ovviamente casse di scorte rosse, munizioni, armi leggendarie, UAV e altro equipaggiamento.

Questo bunker è diverso dagli altri in quanto c’è anche un’altra stanza. Qui altre a trovare altro bottino c’è un enorme missile nucleare con una sala di controllo. C’è un emblema sovietico sul muro, schermi televisivi old shool, il tutto in una atmosfera anni ’80.

La grande domanda è: verrà lanciato?