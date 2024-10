Warzone: quali Bunker aprire con le Schede d’accesso Rosse. Mappa e posizioni

Con i nuovi aggiornamenti rilasciati da Activision per Call of Duty Warzone oltre alle tante novità della Stagione 5 di cui abbiamo parlato in precedenza (il treno, nuovi interni della stazione ferroviaria, l’apertura dello stadio, novità sulla mappa come gallerie e tunnel) i giocatori non hanno potuto fare a meno di notare una maggiore possibilità di imbattersi in schede d’accesso rosse.

Sono disseminate sulla mappa di Werdansk ma le probabilità di trovarle aumentano nelle zone di Boneyard, Promenade Est e Promenade West, Hills e Train Station. Generalmente vengono fuori dalle casse di scorte, completando contratti sciacallo o come gocce uccidendo avversari che ne erano in precedentemente in possesso.

Una volta equipaggiata noterete che una chiave rossa apparirà in basso a sinistra di fianco al vostro nome e i giocatori avranno la possibilità di aprire 5 bunker che segnaliamo sulla mappa.

LA MAPPA DEI BUNKER DA APRIRE CON LE SCHEDE ROSSE

Una volta arrivati sulla posizione del Bunker verificate che in alto sia accesa la lampadina verde, questo significa che il bunker è sbloccabile. Non resterà che avvicinarvi al lettore di scheda magnetica e interagire, magicamente le porte si apriranno.

Dentro questi Bunker si trovano numerose casse di scorta rosse, mucchi di denaro, armi leggendarie, Uav e altri equipaggiamenti interessanti. Sbloccarli potrebbe essere utile giocando a Malloppo per accrescere il bottino di squadra o mentre si gioca a Battle Royale per equipaggiare armi adatte a vincere la partita.