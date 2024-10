Warzone: codice di accesso per aprire il Bunker B7 di Junkyard e la casa segreta H8 della Prigione Zordaya

Warzone di Call Of Duty Modern Warfare, è lo sparatutto più giocato del momento. Soprattuto adesso fra lockdown e quarantene dovute al coronavirus in cui i ragazzi sono chiusi in casa. E’ arrivata la Season Five, ovvero la Stagione 5, che tutti i giocatori attendevano ormai con impazienza.

Ci sono tante novità, come già abbiamo scritto in precedenza: la presenza del treno in cui è possibile salire a bordo per un giro a Verdansk, lo stadio aperto, un rifacimento interno della stazione ferroviaria ricca di casse di scorte e denaro e qualche altra novità sulla mappa come gallerie e sottopassaggi. Non mancano sicuramente anche alcuni nuovi easter egg vera e propria delizia di ogni giocatore.

I Codici EASTER EGG Bunker B7 e Casa H8

Tanta attesa per l’annuncio del prossimo Call of Duty, Activision ha iniziato ha iniziato una campagna virale tramite un sito teaser per annunciare il titolo previsto per il 2020. Ci sono vari indizi che riportano a Call of Duty: Warzone compreso l’ultimissimo, apparso nella giornata di Ferragosto 2020, in cui è stato fornito il codice per aprire il Bunker B5 situato a Junkyard e la stanza segreta della fattoria di Farmland F6.

Questi codici però non sono i soli, ed oggi vi mostriamo come aprire il Bunker B7 di Junkyard e la casa segreta H8 della Prigione Zordaya

Il codice d’accesso della Bunker B7 di Junkyard

Il Bunker in questione si trova appunto nell’area B7 della mappa di Verdansk, fra Junkyard e la pista dei Kart. La posizione precisa la vedete nella mappa qui sopra, basterà dirigersi all’interno e tramite il tastierino numerico situato di fianco digitare il codice 97264138 per ottenere l’accesso. Dentro una altra stanza criptica con tante casse di scorta rosse, armi leggendarie e, ovviamente, tantissimo denaro.

Anche qui potrete trovare misteriosi documenti e il solito vecchio telefono con il codice 53 125 stampato sopra di cui ancora non abbiamo capito il significato. Magari potrete essere voi a decifrare il tutto per sbloccare nuove porte….

Il codice d’accesso della casa segreta H8 della Prigione Zordaya

Un altra stanza segreta di cui da poco si conosce il codice d’accesso è quella della Prigione Zordaya, nella mappa in copertina dell’articolo trovate la posizione della casa in questione esattamente in posizione H8 in cartina. E’ una casa piccolissima non molto conosciuta perchè non in vista e all’interno non c’è molto da scoprire. Dentro troverete una cassa di scorte rossa, denaro e tanti documenti enigma che aspettano solo di essere decifrati, magari per aprire qualche nuovo spazio segreto in Verdansk. Anche qui non vi resta che recarvi nella posizione esatta e sempre tramite il tastierino numerico situato di fronte la porta d’ingresso e digitare 72948531. Tutto fatto, la è stanza aperta e… buona giocata!