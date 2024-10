Warzone: codice di accesso per aprire il Bunker B5 di Junkyard e la stanza segreta di Farmland H6

Easter egg rilasciato da Activision che svela come accedere al Bunker B5 di Junkyard in Verdansk e il codice per la stanza segreta F6 di Farmland

Tutti stiamo giocando a Warzone di Call Of Duty Modern Warfare, soprattuto dal lockdown dovuto al coronavirus. Da quando venne lanciato il gioco il 10 Marzo 2020 siamo arrivati alla tanto attesa Season Five, ovvero la Stagione 5. Fra le tante novità come il treno, l’apertura dello stadio, un nuovo allestimento della stazione ferroviaria e qualche altra novità sulla mappa, arrivano anche alcuni easter egg di cui noi giocatori andiamo matti.

I CODICI PER IL BUNKER B5 E STANZA SEGRETA F6

C’è tanta attesa per l’annuncio del prossimo Call of Duty e Activision ha iniziato ha iniziato una campagna, divenuta abbastanza virale, tramite un sito teaser per annunciare il titolo previsto per il 2020. Ci sono vari indizi che riportano a Call of Duty: Warzone compreso l’ultimissimo, apparso nella giornata di Ferragosto 2020, in cui è stato fornito il codice per aprire il Bunker B5 situato a Junkyard. L’immagine è inequivocabile…

Codice d’accesso della Bunker B5 di Junkyard

Come vedete appare un chiaro codice nel lettore di cassette: WZ-B5-87624851. Warzone Bunker 5 e il relativo codice d’accesso 87624851.

87624851

Non vi resta che recarvi a Junkyard scendere al Bunker B5 digitare il codice numerico sulla tastierino all’ingresso e… Apriti Sesamo! Dentro una stanza molto enigmatica con tante casse di scorta rosse, armi leggendarie e, ovviamente, tanto denaro.

Codice d’accesso della stanza segreta H6 di Farmland

Un altra stanza segreta di cui da poco si conosce il codice d’accesso è quella di Farmland, nella mappa in copertina dell’articolo trovate la posizione della fattoria in questione esattamente in posizione F6 in cartina. E’ una stanza non molto conosciuta perchè non molto in vista e all’interno non c’è tantissimo da scoprire, anche se come sempre i giocatori più esperti trovano indizi per aprire nuovi bunker. Anche qui non vi resta che recarvi nella posizione esatta e sempre tramite il tastierino numerico situato di fronte la porta d’ingresso e digitare 49285163, ecco fatto, stanza aperta e… buona giocata!