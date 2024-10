Warzone: come aprire le stanze segrete allo Stadio, posizione e chiavi EL21, P216, CL19 per sblocco arma Enigma

In tempi di Coronavirus tutto il mondo sta giocando durante la quarantena a Warzone di Call Of Duty Modern Warfer. Il gioco più amato e giocato di sempre sta collezionando record di ogni tipo e adesso si è ormai arrivati al tanto atteso aggiornamento della Stagione 5 di Warzone dove ci sono tante novità.

Oltre ad alcune novità sulla mappa, potrete salire sul treno che fa il giro intorno a Verdansk, ci sono anche nuove armi come il fucile d’assalto AN-94. Inoltre, c’è una novità di Warzone: la modalità Mini Royale che è una versione più breve concentrata e caotica del classico Battle Royale. Un aggiornamento ricco anche per la mappa con nuove zone accessibili come lo Stadio.

Per chi ci è già entrato non ha potuto fare a meno di notare che è facile imbattersi in alcune chiavi di accesso blu (keycard) per entrare in alcune stanze misteriose chiuse. Molti però si domandano quali sono le Posizioni delle stanze per usare le Blue Keycard per lo stadio in Warzone di Call of Duty Modern Warfare Stagione 5… noi vi diremo dove trovare con facilità e alcuni trucchi per aprire e sbloccare le stanze segrete.

Le card blu di accesso per lo stadio sono in totale 3. E sono così nominate EL21, P216 e CL19. Come potete notare che ogni keycard ha un codice di accesso che corrisponde ad una stanza misteriosa specifica. Ogni stanza contiene un computer con un codice che servirà ad aprire la stanza finale dove è possibile sbloccare il progetto arma Enigma

Posizione delle porte per le stanze segrete dello stadio in Warzone

Per riuscire a trovarle le carte d’accesso blu consigliamo l’area del garage e i parcheggi sotterranei, le tribune proprio accanto al campo, sotto le scale, nell’area del bar e come gocce dagli avversari uccisi.

E’ fondamentale conoscere bene lo stadio per sapere dove guardare, quindi vi consigliamo di fare più giri di perlustrazione. Queste carte chiave avranno un bagliore blu, quindi una volta che ti trovi nelle vicinanze potrai individuarle facilmente. Molti giocatori specificano che non si troveranno nelle casse di scorte ma appunto a terra.

Adesso veniamo al bello, ovvero come aprire le stanze chiuse dello Stadio di Warzone e dove trovare le porte. Ecco tutte le informazioni e i trucchi per aprirle facilmente

Chiave magnetica d’accesso Warzone Stadio EL21

Questa stanza si apre con la chiave d’accesso magnetica EL21. Questa porta si trova all’ultimo piano, dove probabilmente EL sta per “Executive Level”. È nella sezione sud-est, una volta raggiunto l’ultimo piano, segui il corridoio finché non la trovate. Questa zona è poco trafficata, quindi avrete tutto il tempo per saccheggiarla. All’interno troverete oltre a casse di scorte rosse, armi speciali e mucchi di denaro anche un computer che dovrete utilizzare per segnarvi il codice utile a sbloccare la stanza finale.

Chiave magnetica d’accesso Warzone Stadio CL19

Bisogna recarsi al piano intermedio, ci si arriva facilmente grazie ai punti di accesso nella gradinate o direttamente dalle porte esterne allo stadio. CL probabilmente sta per “Clubman Level“, poiché questa porta si trova in un angolo vicino al bar. E’ una zona di passaggio quindi è facile imbattersi in molti giocatori, quindi fate attenzione. Anche qui è presente il computer con il codice per la stanza finale da segnare, in quanto insieme agli altri darà la sequenza numerica esatta.

Chiave magnetica d’accesso Warzone Stadio P216

Infine, c’è la porta P216. È probabile chela P stia per parcheggio, perché si trova nell’angolo nord-ovest della sezione del garage. Devi scendere al livello più basso possibile, attraverso un discesa all’interno del garage. Come in tutte le stanze ma mano che vi avvicinerete sentirete il rumore di casse di scorte non aperte all’interno. Utilizzate il computer per vedere e appuntare il codice composto da numeri e simboli.

Warzone Stadium, la stanza finale con il codice numerico

Infine c’è la doppia porta con la tastiera, ovvero la stanza finale. Questa si trova nella parte più alta dello stadio, allo stesso livello della porta EL21, ma più a est. Per riuscire ad aprire questa stanza dove all’interno c’è un progetto speciale di arma (easter egg), che potrà essere sbloccato in armeria, numerosi bonus e casse di scorte e denaro, bisogna inserire il codice d’accesso numerico.

Come avete visto nelle stanze precedenti in ognuna è presente un computer che messo in funzione riporta un codice composto da numeri e simboli, messi insieme i codici di tutte e 3 le stanze (servirà solo la sequenza numerica eliminando i vari simboli) si avrà il codice d’accesso numerico per la stanza finale dove dentro ci sta un blueprint, un progetto arma, chiamato Enigma che appena raccogli l’arma si sblocca ed è possibile utilizzarla nel proprio equipaggiamento personale.

Consigliamo infine di provare ad eseguire queste operazioni con il team al completo, in quanto la ricerca delle carte, lo sblocco delle varie porte con il riconoscimento devi vari codici al computer risulta complicato se fatto singolarmente.

Spero che questa guida sia di vostra utilità e infine vi allego il video di mirkogamer 83 che illustra ancora più facilmente come fare…

