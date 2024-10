Warzone: codice di accesso per aprire la casa F4 di TV Station. Mappa e Codice

Activision rilascia un altro codice di accesso per Call of Duty Warzone per aprire la baracca segreta F4 a TV Station

Activision in questi giorni sta offrendo ai giocatori di Call of Duty Warzone l’accesso a più bunker. Ogni giorno nuovi easter egg vengono rilasciati e precedono l’annuncio ufficiale del nuovo gioco rivelazione di Call of Duty 2020. Come per i precedenti codici tutte le informazioni provengono dal sito teaser chiamato pawntakespawn.com. Il sito rappresenta l’immagine di una TV e di un lettore VHS. Da venerdì sono apparsi alcuni nastri in questo sito e nel nastro di oggi, durante la riproduzione, il lettore vhs ha mostrato il codice WZ-F4-27495810.

Leggi anche

WZ fa riferimento a WarZone, F4 il quadrante sulla mappa di Verdansk e il resto mostra il codice con cui aprire la baracca segreta. L’easter egg probabilmente finiranno con la rivelazione del nuovo attesissimo Call of Duty 2020

LA MAPPA PER APRIRE LA CASA SEGRETA A TV STATION

Per aprire la nuova porta di Call of Duty Warzone, i giocatori devono recarsi al quadrante F4 sulla mappa di Verdansk. C’è una baracca qui, non lontano dalla Stazione TV, che ha una porta chiusa a chiave.

Bisogna interagire con la tastiera numerica accanto alla porta e inserire il seguente codice: 27495810. Questo permetterà di accedere alla casa segreta trovare denaro, una cassa di scorte rossa oltre a vari indizi che potrebbero rivelare ulteriori informazioni su Call of Duty 2020.

Leggi anche

Sebbene questo nuovo easter egg sia interessante, non è così fruttuoso come i bunker B5 e B7 di Warzone rivelati precedentemente.

Ci saranno altri codici rilasciati di Call of Duty Warzone in questi giorni, forniti direttamente da Activision, quindi tenete gli occhi aperti.

Leggi anche

Forse il 19 Agosto sarà svelato il tanto atteso trailer di presentazione di Call of Duty 2020. Sulla base di quello che è stato mostrato finora, è abbastanza intuibile che Call of Duty 2020 sarà, come suggerito dai precedenti leak, ambientato durante la Guerra Fredda. Dovrebbe coprire un periodo di tempo piuttosto largo, più o meno fra gli anni ’60 e agli anni ’80. Ovviamente, questo si basa solo sui teaser che sono stati rilasciati finora ed è anche possibile che il gioco finirà per essere più concentrato.

Leggi anche

Mentre aspettiamo notizie di Call of Duty 2020, possiamo divertirci aprendo i nuovi bunker di Warzone che Activision ha lentamente aperto sulla mappa di Verdansk. E’ probabile anche aspettarsi altri aggiornamenti per Warzone nelle prossime settimane, con un grande aggiornamento a metà stagione 5 che dovrebbe cambiare un po’ le cose.