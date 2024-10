CoD: nuovo Glitch su Warzone rende i giocatori invisibili a Verdansk

Nuovo bug in Call of Duty Warzone rende invisibili i giocatori. Un trucco in più per vincere Battle Royale che si aggiunge ai già numerosi hack

Con la nuova stagione 6 di Warzone rilasciato da Activision in Call of Duty Modern Warfare i giocatori speravano che i bug del gioco venissero definitivamente risolti, invece oltre alle novità fra cui l’evento Halloween, nuove modalità di gioco, mappe e nuove armi dal punto di vista dei problemi poco è cambiato. Infatti è stato trovato un nuovo Glitch in Warzone – e che Glitch! Un trucco che si genera lanciando il fumogeno rosso per richiedere il lancio di equipaggiamento e che rende i giocatori invisibili ai nemici.

Il trucco per vincere Battle Royale su Warzone

Si erano giù visti altri trucchi come l’invulnerabilità, l’uso infinito di adrenalina, fucili tattici con portata anomala o giocatori che riescono a nascondersi nei muri. Problemi o bug temporanei che sono già stati abbondantemente risolti. L’ultima anomalia riscontrata dalla community ora rende i giocatori invisibili . Il giocatore che ottiene l’invisibilità non nota alcuna differenza nel gioco, quindi può vedere tutto normalmente e continuare a giocare e killare gli avversari senza alcun problema. Il trucco è che non può essere visto, anche se si trova di fronte ad un avversario.

Il video su come attivare il glitch dell’invisiblità su warzone

Qui il video di timthetatman postato su twitter dove si può vedere un esempio di questo glitch

[custom_video numerazione=”1″ /]

A quanto pare, il problema o trucco è causato dalla caduta dell’equipaggiamento e può essere riprodotto facilmente. Normalmente i giocatori morivano quando un lancio di equipaggiamento cadeva su di loro ma siccome a volte accadeva anche in alcuni casi in cui in cui i giocatori se tenevano alla larga dal lancio Infinity Ward ha deciso di risolvere il problema. Il lancio di equipaggiamento non uccide più i giocatori, ma può invece attivare il glitch dell’invisibilità.

Tutto quello che bisogna fare è acquistare dai negozi il lancio di equipaggiamento e lanciarlo direttamente sopra di te, o stare sotto il drop imminente e rimanere completamente fermo. Se il drop cade sul giocatore adesso non viene spinto fuori ma otterrà il risultato di essere invisibile.

Vi consigliamo di provarlo prima che venga definitivamente risolto…