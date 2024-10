Warzone: il miglior settaggio Uzi per Battle Royale e Multigiocatore di CoD Modern Warfare

Il miglior setup della mitraglietta Uzi per la modalità Warzone e Multiplayer di Call of Duty Modern Warfare. Gli accessori per la classe migliore

L’Uzi è una delle armi migliori e più potenti rilasciate da Activision in Call of Duty Modern Warfare, utile soprattuto in Warzone grazie alla sua versatilità, alto tasso di personalizzazione, danno, cadenza ma soprattutto controllo.

Il consiglio che diamo per livellare l’arma a dovere è di sfruttarla il più possibile in modalità Multigiocatore, questo significa comprare il gioco, e di scontrarsi in mappe strette e concitate come Shot House o Shipment magari nella modalità Tutti contro Tutti.

Se invece state utilizzando la versione gratuita del gioco il consiglio per livellare l’arma è di adoperarla nella modalità Malloppo, magari in solitaria per tornare in gioco più velocemente in caso di uccisione, nelle zone più affollate di Verdansk: lo Stadio, i Bunker e i grattacieli di Downtown. In questo modo riuscirete a sbloccare tutti gli accessori e poter equipaggiare il vostro Uzi nel migliore dei modi.

Leggi anche

Altro consiglio che diamo è di abbinare a quest’arma magari un fucile d’assalto o un fucile tattico o di precisione come un cecchino per poter giocare bene in in corto/medi raggio che medio/lungo e poter killare a tutte le distanze.

Ecco il miglior settaggio Uzi per sfruttare al massimo il potenziale sia in modalità Multiplayer che di Battle Royale in Warzone di Call of Duty Modern Warfare.

Miglior setup Uzi per Warzone

Silenziatore Monoblocco

Canna FSS Carabin Pro

Laser Tattico

Calcio Anteriore da Ranger

Caricatori 32 colpi .41 AE

Questo loadout di Uzi è costruito per essere un tuttofare con alcuni punti di forza. Se stai cercando un’arma prettamente a corto raggio, è meglio usare un fucile a pompa o una mitraglietta a fuoco rapido. Tuttavia, se stai usando un fucile da cecchino come arma primaria, vuoi un secondario che sia efficace a distanza ravvicinata ma che si gestisca anche a distanze leggermente maggiori questo dovrebbe fare esattamente al caso tuo.

Per fare questo, utilizzeremo il Silenziatore Monoblocco e la Canna FSS Carabin Pro. Il Silenziatore Monoblocco aumenta la portata e ti rende nascosto ai nemici sulla minimappa quando spari, cosa fondamentale in Battle Royale per non essere segnalati e scoperti. La Canna FSS Carabin Pro aumenta la precisione, la portata e il controllo del rinculo in modo da migliorare l’efficienza nelle medie distanze e portare a segno i nostri colpi.

Per aumentare ancora di più l’efficacia dell’Uzi il Laser Tattico è fondamentale. Aumenta la precisione, la mobilità e il controllo permettendoci di poter mirare ancora più velocemente e il controllare meglio il rinculo dell’arma.

Con i giocatori corazzati in Warzone, ti consigliamo di aumentare la dimensione delle munizioni con il caricatore da 32 colpi .41 AE. Ciò ti consentirà di aumentare il danno dei colpi inflitti ai nemici, essere ancor più preciso senza perdere nulla nella cadenza dell’Uzi.

NON INSTALLATE IL MIRINO SULL’UZI

Come potete vedere l’arma l’abbiamo lasciata senza mirino, vi consigliamo di non utilizzarlo in quanto rallenterebbe la velocità di mira ed è cmq poco utile in una mitraglietta in quanto non è pensata per essere utilizzata nelle lunghe distanze.

Leggi anche

Miglior setup Uzi per Multiplayer

Canna FSS Carabin Pro

Laser Tattico

Calcio Anteriore da Ranger

Caricatore 50 Colpi

Fettuccia per impugnatura con retino

L’Uzi che vi mostriamo adesso invece è una variante del precedente studiata appositamente per essere usato nella modalità multigiocatore di Call of Duty Modern Warfare.

Il Caricatore da 50 colpi permette di giocare contro più nemici contemporaneamente riducendo la ricarica. Per aumentare la velocità di mira e migliorare il controllo sono stati innestati il Laser Tattico e la fettuccia per impugnatura con retino.

E infine il Calcio Anteriore da Ranger e la Canna FSS Carabin Pro permettono di avere un maggiore controllo dell’arma riducendo il rinculo e una migliore precisione. Con una media velocità di fuoco dell’Uzi, la precisione e la velocità di mira diventano fondamentali per il successo.

Per aumentare l’efficienza il consiglio è quello di puntare in alto alla testa per il massimo potenziale di danno.

Leggi anche

Se vuoi una mitraglietta versatile e ad alto danno per il tuo equipaggiamento in Warzone e multiplayer, l’Uzi è una scelta estremamente forte e questo è il miglior loadout possibile a nostro avviso.